Мария Захарова высказалась о наблюдаемой тенденции возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Она напомнила о лозунге No Russia, no games и подчеркнула, что изоляция нанесла сокрушительный удар по идеологии олимпизма. Захарова констатировала текущее осознание последствий, но выразила сожаление, что инициаторы не готовы публично признать ошибку. Она также отметила важность восстановления выступлений под флагом и гимном России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала наблюдаемую тенденцию возвращения российских спорт сменов на международную арену. Она напомнила о лозунге No Russia, no games, который, по её словам, оправдал себя, указав, что попытка изолировать российский спорт нанесла сокрушительный удар по идеологии олимпизм а и всему мировому спорт у в целом.

Захарова подчеркнула, что спорт - это честные соревнования и общение, а также попытка находить точки соприкосновения даже в сложные моменты. Она констатировала, что сейчас наблюдается осознание последствий изоляции, но при этом выразила сожаление, что те, кто инициировал эти меры, не готовы публично признать свою ошибку и то, что их действия代表着 варварство, а не принципы олимпизма, заложенные в античности. Вместе с тем она отметила, что отсутствие sponsorship и зрителей, которых сами же и отсекли, стало немаловажным фактором ущерба.

В своей речи она также коснулась необходимости восстановления выступлений под флагом и гимном России, что, по её мнению, может образмить Украину и лишить её возможности манипулировать и шантажировать. Захарова выразила надежду, что в ближайшее время этот вопрос будет решен, и российские атлеты смогут снова бороться за медали на мировых чемпионатах и Олимпийских играх.

В concluding remarks она указала, что конкуренция внутри России остаётся высокой, и многие спортсмены, такие как прыгун в высоту Матвей Тычинкин, очень хотят вернуться на мировую арену, чтобы сразу бороться за награды. Такой комментарийelho подводит итог периоду изоляции и выражает уверенность в скором восстановлении справедливости в мировом спорте





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Захарова Российские Спортсмены Допуск Международные Соревнования Олимпизм

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