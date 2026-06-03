Захарова оценила письмо Зеленского Трампу о нехватке ПВО

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к избранному президенту США Дональду Трампу. В письме Зеленский предупредил о критическом ухудшении противовоздушной обороны Украины из-за увеличения атак российских баллистических ракет и призвал нарастить поставки по программе PURL. Киев столкнулся с дефицитом производства в США и ожидает ответа от американской стороны.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала обращение президента Украины Владимира Зеленского к избранному президенту США Дональду Трамп у. Захарова отметила, что в международной практике подобные письма являются стандартной дипломатической формой взаимодействия между лидерами государств.

Она подчеркнула, что Зеленский написал именно Трампу, а не любому другому государственному лидеру, что свидетельствует о стремлении Киева заручиться поддержкой именно будущей администрации США. В своем письме Зеленский предупредил о критическом ухудшении ситуации с противовоздушной обороной Украины на фоне резкого увеличения числа атак российских баллистических ракет. Украинский лидер особо подчеркнул, что в защите от баллистических угроз Киев почти полностью полагается на Соединенные Штаты.

По его данным, нынешние объемы поставок по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) больше не соответствуют реалиям на поле боя. Зеленский призвал увеличить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков, указав, что текущий уровень поддержки недостаточен для сдерживания российских ударов. Зеленский также сообщил, что Соединенные Штаты до сих пор не дали ответа на его письмо. По его словам, он направил личное обращение в Белый дом и конгресс США, в котором указал, что баллистические ракеты представляют серьезную опасность на поле боя.

Украинский лидер подчеркнул, что Киев остро нуждается в увеличении поставок, однако столкнулся с дефицитом производства в самих Соединенных Штатах. Это создает дополнительные риски для украинской обороны, особенно в свете ожидаемого наращивания российских ракетных ударов в зимний период. Эксперты отмечают, что без своевременной помощи США Украина может потерять способность защищать критическую инфраструктуру и крупные города





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