Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 30 мая заявила, что западные государства выдали президенту Украины Владимиру Зеленскому своеобразную индульгенцию на применение любых типов вооружений, и теперь не имеют права удивляться, когда удары Вооруженных сил Украины достигают их собственной территории.

В своем Telegram-канале дипломат подчеркнула, что страны коллективного Запада ежемесячно принимают решения о новых поставках оружия, выделяют средства на продолжение боевых действий, проводят заседания в формате Рамштайн и создали коалицию желающих, полностью погрузившись в милитаризацию Европы и отдельных государств. Захарова отметила, что западные политики сами заварили эту кашу, делают все для поддержания конфликта, бесконечно подбрасывая в огонь не только дрова, но и вливая керосин и бензин.

Она призвала европейских и натовских политиков не жить в иллюзиях, поскольку развязанный ими конфликт неизбежно имеет последствия для них самих, а прилеты на их территорию являются прямым следствием их политики. Ранее, 29 мая, беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац на востоке Румынии, вызвав пожар в квартире и ранения двух человек. Министр иностранных дел Румынии Оана Цою заявила, что этот инцидент может стать основанием для консультаций в рамках статьи 4 НАТО.

В ответ Захарова назвала утверждения стран Евросоюза о ситуации с дроном попыткой отвлечь внимание от действий украинской стороны. Президент России Владимир Путин призвал дождаться экспертизы обломков, напомнив, что в предыдущих подобных случаях выяснялось, что аппараты не имели отношения к России и были произведены на Украине.

Посольство РФ в Румынии сообщило, что инцидент является провокацией киевского режима, который пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией, и подчеркнуло, что события в Галаце нельзя интерпретировать как враждебные действия России, а все заявления являются манипулятивной пропагандой. Новость дополняется. Захарова также акцентировала внимание на том, что западные страны выдали Зеленскому индульгенцию на любое использование их вооружений, как было сказано одним из представителей НАТО: лишь бы он использовал их в правильном направлении. Теперь же они удивляются, что удары долетают до них.

Дипломат напомнила о ежемесячных пакетах военной помощи, заседаниях Рамштайн и других форматах, а также о полной милитаризации Европы. Она подчеркнула, что политики на Западе не должны жить в иллюзиях, так как конфликт имеет последствия для них самих. В контексте инцидента в Румынии, Захарова отметила, что попытки обвинить Россию являются манипуляцией, и призвала дождаться объективной экспертизы. Таким образом, российская сторона продолжает настаивать на том, что киевский режим провоцирует НАТО на прямое столкновение с Россией, используя инциденты с беспилотниками.

Западные страны, по мнению Москвы, несут ответственность за эскалацию конфликта, поставляя оружие Украине и создавая угрозу для собственной безопасности





