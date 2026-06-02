Заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации

О результатах заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которые проходило под председательством президента России Владимира Путина.

Подводя итоги заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, президент России Владимир Путин подчеркнул важность сохранения и развития русского языка, а также языков народов России.

Путин отметил, что документ стратегического планирования, определяющий приоритетные задачи и основные направления в сфере сохранения, развития и поддержки русского языка, а также языков народов России, был подписан. Он призвал Правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации Основ государственной языковой политики Российской Федерации. Кроме того, президент подчеркнул необходимость наделения доклада о реализации языковой политики статусом государственного и представлять его ежегодно.

Он также отметил, что будет поддерживать инициативу по развитию книжного сериала "Библиотека литературных шедевров народов России" и созданию учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный". Путин также обратился к проблеме подготовки педагогов начальной школы и подчеркнул необходимость повышения качества их подготовки, включая увеличение количества часов, отводимых на изучение русского языка и литературы. Он также подчеркнул важность синхронизации содержания единых государственных учебников по русскому языку и литературе с контрольными материалами проверочными, экзаменационных работ.

Наконец, он призвал подключиться к организации тематических смен в детских оздоровительных лагерях, посвященных русскому языку и отечественной литературе.





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