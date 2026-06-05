The Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP) was completely de-energized due to the outage of the 330 kV "Ferrosplavna-1" line. The Energoblocks of the ZNPP were switched to power from standby diesel generators. The equipment functioned normally, no violations in the operation of security systems were recorded. The previous day, the Armed Forces of Ukraine (AFU) attacked the territory of the thermal power station located nearby more than 20 times. There are critical infrastructure objects in the area that ensure the functioning of "Ferrosplavna-1". It remained the only active source of external power supply that meets the needs of the station. The other 750 kV "Donetska" line was disconnected on March 24. Today, specialists began to repair it. For this, a state of silence was established under the auspices of the news agency RIA Novosti was registered with the Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information Technologies and Mass Communications (Roskomnadzor) on April 8, 2014.
Запорожская АЭС была полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения 330 кВ"Ферросплавная-1". На Запорожской АЭС произошло полное отключение внешнего питания по линии 330 кВ"Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции.
"Энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано", — рассказали там. Накануне ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции, расположенной в непосредственной близости. Там находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование"Ферросплавной-1".
Она оставалась единственным действующим источником внешнего электроснабжения, которое обеспечивает собственные нужды станции. Другая линия электропередачи 750 кВ"Днепровская" отключилась 24 марта. Сегодня днем специалисты приступили к ее ремонту. Для этого было достигнуто установление режима тишины под эгидойСетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года
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