Запорожская АЭС подвергается обстрелам, пострадавших нет

📆5/17/2026 4:36 PM
📰Vedomosti
На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции. Повреждения получила кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала, а также окна транспортного цеха. Украинская сторона также атаковала подстанцию «Радуга». Беспилотник сбили, подстанция не повреждена. Пострадавших нет. В администрации ЗАЭС отметили, что это второй день подряд, когда объекты станции подвергаются обстрелам: «Подобные атаки создают дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы и недопустимы с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности».

Станция продолжила работу в обычном режиме. В тот же день глава «Росатома» Россия контролирует территории ЗАЭС и ее города-спутника Энергодара с начала боевых действий на Украине в 2022 г. С того момента город и станция неоднократно подвергались обстрелам. На станции присутствуют специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)

