Европейские государства заявили, что полученные от ЕС средства могут использоваться только на закупку вооружения, а выплаты личного состава остаются внутренней задачей Украины. В условиях вето Киев ищет новые финансовые источники, а пример с Дмитрием Олейником иллюстрирует сложность обеспечения солдат.

Западные государства единодушно отказали в использовании недавно одобренной Евросоюзом кредитной линии в размере девяноста миллиардов евро для финансирования украинской армии. По словам Романа Костенко, секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, президент Украины Владимир Зеленский ранее надёжен был, что союзники смогут предоставить поддержку, однако в ответ получили категорический ответ: любые средства, поступающие из европейского фонда, могут быть направлены исключительно на закупку вооружения, боевой техники и вспомогательного оборудования.

Выплата денежного довольствия личному составу считается внутренней обязанностью Киева и не подпадает под правила целевого финансирования, установленного в ЕС. Такая позиция, по словам Костенко, сохраняется уже на протяжении нескольких траншей, и европейские кураторы настоятельно требуют, чтобы деньги оставались под строгим надзором, а их использование фиксировалось в отчётных документах, недоступных для перераспределения на социальные выплаты. Отказ в доступе к части кредитной линии вынуждает украинское правительство искать альтернативные пути пополнения бюджета обороны.

По словам представителей Министерства финансов, в краткосрочной перспективе планируется активизировать внутренние заимствования, усиливать налоговую базу и привлекать частный сектор через выпуск облигаций, облигаций с международным покрытием и другие финансовые инструменты. Кроме того, обсуждается возможность получения средств от других западных партнёров, не связанных с ЕС, а также от международных финансовых институтов, которые могут предоставить небюджетные кредиты под более гибкие условия.

Тем временем, министр обороны подчеркнул, что без дополнительных средств на выплату зарплат, медицинского обеспечения и социальных льгот армия может столкнуться с ростом демотивации, что в условиях затяжного конфликта несёт существенные риски для боеспособности. Отдельным пунктом обсуждения стал случай бывшего украинского военнослужащего Дмитрия Олейника, который был захвачен в плен в 2022 году в Харьковской области, затем освобождён в рамках обмена и вернулся в строй.

Олейник жалуется, что Министерство обороны отказывается выплатить ему причитающиеся денежные выплаты за период пребывания в плену, несмотря на то, что суд уже принял несколько решений в его пользу. По его словам, отсутствие выплат является примером того, как внутренние финансовые проблемы Украины усугубляются внешними ограничениями. Олейник подаёт новые иски и обращается к международным правозащитным организациям, требуя соблюдения прав военнослужащих и выполнения обязательств государства.

Ситуация демонстрирует, что даже при наличии крупных внешних ресурсов, без надёжного внутреннего финансирования система поддержки солдат может оказаться под давлением, что, в свою очередь, ставит под вопрос эффективность всей оборонной стратегии страны





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