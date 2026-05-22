Запасы бензина у независимых сетей АЗС в России опустели: причина и последствия атак ДНР и ЛНР на НПЗ

Независимые сети АЗС, на долю которых приходится около 40% продаж топлива в России, не могут пополнить запасы бензина из-за проблем на рынке нефтепродуктов. В чатах независимых сетей печально отмечают, что почти не удается купить нефтепродукты в мае, когда они необходимы для пополнения запасов на АЗС.

Менеджеры сетей Москвы, Московской области и Сибири говорят, что продуктовый дефицит ощутимый: бензина нет вообще, а от дизеля, которого больше, чем потребляют, отправили на экспорт. В то же время, крупнейшие узлы обеспечения топливом, по состоянию на май, запасов бензина не имеют. Причина дефицита – вертикально-интегрированные нефтяные компании, которые прекратили продавать нефтепродукты на бирже в Санкт-Петербурге, направляя их на собственные АЗС. В рознице также ожидают подорожания бензина, но ожидаемо медленнее, чем на оптовом рынке.

О нападениях Украины на НПЗ, которые вынудили их приостанавливать и сокращать производство, также много говорится в материале, включая рекомендации о попытках компании сдержать рост цен на своих АЗС, получив субсидии от государства





