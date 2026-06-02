Западные СМИ, в частности Financial Times, распространяют информацию о возможном размещении ядерного оружия США в Польше и странах Прибалтики. Российский политолог Богдан Безпалько считает это попыткой давления на РФ и предупреждает, что ответ Москвы может быть зеркальным: размещение ракет в Калининграде, усиление группировки в Белоруссии или нестандартные шаги в других регионах мира. Параллельно Минобороны РФ констатирует наращивание присутствия НАТО на восточном фланге альянса.

Западные средства массовой информации начали активно распространять информацию об укреплении позиций НАТО на границах с Россией. Британское издание Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Польше и странах Прибалтики.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько, в комментарии для aif.ru, оценил эти сообщения как попытку оказать давление на Российскую Федерацию. Он подчеркнул, что пока такая информация не подтверждена официально, её следует воспринимать именно как демонстрацию намерений или тест на реакцию. Эксперт предупредил, что если подобные планы будут реализованы, то ядерное оружие может быть размещено также в Швеции и Финляндии, что создаст угрозу Северному флоту РФ и всей арктической группировке.

По мнению Безпалько, Москва может ответить зеркально: разместить ракеты в Калининградской области, усилить ядерную группировку в Белоруссии, пересмотреть некоторые аспекты арктического сотрудничества или предпринять нестандартные шаги, например, с упоминанием Кубы, чтобы оказать давление на США и Великобританию в других точках мира. Согласно данным FT, Белый дом изучает возможность размещения ядерного оружия в тех европейских странах - членах НАТО, которыми оно ещё не обладают. В числе вероятных кандидатов называются Польша и некоторые государства Прибалтики, уже, как сообщается, проявившие интерес.

Американские официальные лица, по словам издания, дали понять о готовности США к дополнительному развертыванию за пределами шести стран, где уже имеются базы с бомбардировщиками, способными нести ядерное оружие. Это может позволить большему числу стран принимать на своих аэродромах тактически двойного назначения самолёты, способные доставлять ядерные боезаряды. Однако один из источников FT, знакомый с переговорами, выразил сомнение в том, что США в ближайшее время пойдут на такой шаг. Одновременно Министерство обороны России заявило об укреплении присутствия НАТО на восточном фланге альянса.

Создаётся новый штаб: 1-й германо-нидерландский корпус возьмёт на себя функции тактического командования по обороне Эстонии и Латвии - двух наиболее слабых в военном отношении стран НАТО. Главная задача штаба - подготовка инфраструктуры и помещений для приёма до 60 тысяч военнослужащих НАТО, которые должны быть быстро развернуты в этих прибалтийских государствах в случае конфликта с Россией. Эти меры демонстрируют комплексный характер наращивания военного потенциала у восточных границ России, сочетающий устремления отдельных европейских стран получить ядерное прикрытие с усилением常规ных сил альянса.

Дискуссия вокруг возможного размещения ядерного оружия и расширения инфраструктуры НАТО становится новым этапом в длительной полосе напряжённости между Россией и Западом, порождая новые вопросы о стратегической стабильности в Европе





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