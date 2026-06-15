Западные СМИ о соглашении США и Ирана: крупнейший прорыв или неопределенная договоренность?

Западные средства массовой информации анализируют рамочное соглашение между США и Ираном о прекращении конфликта и открытии Ормузского пролива. В материалах отмечается, что это крупнейший дипломатический прорыв за последние годы, но многие детали, особенно по ядерной программе Ирана, остаются неясными. Новость вызвала падение цен на нефть и реакцию мировых лидеров, в то время как Израиль выразил недовольство, а Европа готовится к снятию части санкций.

Западные средства массовой информации активно комментируют сообщения о мирном соглашении между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран . Согласно сообщениям, Вашингтон и Тегеран подтвердили достижение рамочной договоренности, которая призвана положить конец более чем трехмесячному периоду военных действий и неопределенности на мировых энергетических рынках.

Ключевыми элементами agreements являются прекращение боевых действий между двумя странами и повторное открытие Ормузского пролива для международного судоходства. Reuters назвал этот меморандум о взаимопонимании крупнейшим прорывом в урегулировании ближневосточного конфликта за последние десятилетия. The New York Times уделяет特别 внимание негативной реакции Израиля на эту сделку. Между тем, The Guardian отмечает, что окончательный текст документа не был опубликован, и многие подробности, включая конкретные шаги по ядерной программе Ирана и механизмы контроля, остаются неясными.

Официальная церемония подписания меморандума запланирована в Швейцарии 19 июня. Президент США Дональд Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады иранских портов. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что соглашение положило конец прямым боестолкновениям между странами, и в течение двух месяцев начнутся переговоры для выработки окончательного договора. Согласно заявлению пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа, выступавшего в качестве посредника, стороны договорились о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, где Израиль ведет отдельную кампанию против движения Хезболла.

Однако, как сообщает Axios, соглашение чуть не было сорвано в последний момент из-за израильского удара по Бейруту, что вызвало гнев у президента Трампа. Он обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в необдуманных действиях, подорвавших дипломатические усилия. Международное сообщество в целом положительно оценило инициативу. Китай выразил надежду на мирное урегулирование.

Великобритания, Франция, Германия и Италия в совместном заявлении назвали соглашение шансом восстановить региональную стабильность и стабилизировать мировую экономику, заявив о готовности снять ряд санкций в ответ на четкие и проверяемые шаги Ирана по ядерной программе. Соглашение также одобрили Египет, Катар и Австралия. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что устойчивый мир на Ближнем Востоке невозможен, пока продолжается конфликт в Ливане.

В ответ на новость мировые биржи отреагировали падением цен на нефть, так как открытие стратегического Ормузского пролива должно снять напряжение с глобальных энергетических рынков. Судьба иранской ядерной программы, которая остается центральным вопросом, будет определяться в ходе будущих переговоров. Президент Трамп ранее объявлял, что Иран никогда не получит атомное оружие, и это было ключевым обоснованием для предыдущих мер давления. Иран, со своей стороны, настаивает на исключительно мирном характере своей ядерной программы.

Таким образом, хотя рамочное соглашение ознаменовало важный дипломатический успех, его реализация сталкивается с рядом сложностей, включая внутреннюю политику Израиля, неопределенность вокруг ядерного досье и необходимость координации действий европейских партнеров





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