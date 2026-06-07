Издание Euractiv указывает на чрезмерное использование воинственной риторики западными политиками, что не подкрепляется экономическими или политическими интересами. Эксперты опасаются эскалации конфликта и последствий для внутренней политики Запада.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Запад ные политики чрезмерно используют агрессивную военную риторику, что не имеет экономического и политического смысла, сообщает издание Euractiv. Проблема современного Брюсселя заключается в том, что воинственный или, по меньшей мере, агрессивный язык используется постоянно.

Более того, зачастую это не имеет никакого экономического или даже политического смысла, говорится в публикации. Автор статьи отмечает, что действия стран ЕС привели их на грань вооружённого конфликта. По его словам, Евросоюз уже во многих отношениях пребывает в состоянии такого противостояния. Воинственная риторика особенно сильна в Брюсселе, где чиновники ЕС и обозреватели, кажется, уже не способны анализировать ни одну тему иначе как в милитаристских терминах, подчёркивается в материале.

В публикации также обращается внимание, что агрессивные заявления Европы наносят вред ей самой. Кроме того, автор предупреждает, что продолжение этого курса обернётся для западных лидеров серьёзными проблемами уже на ближайших выборах. Напомним, ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен отметил, что риторика западных стран в отношении России полностью вышла из-под контроля. Он упомянул слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который заявил, у Североатлантического альянса есть средства для уничтожения системы ПВО в Калининградской области.

Таким образом, в западной политике наблюдается опасная тенденция к милитаризации риторики, которая не поддерживается ни реальными экономическими интересами, ни устойчивыми политическими стратегиями. Такой подход может привести к эскалации конфликта и внутренним политическим потрясениям в самих западных странах. Эксперты указывают, что постоянное использование военной лексики в дипломатическом и экономическом дискурсе девальвирует серьёзность реальных угроз и затрудняет поиск мирных решений. Особенно тревожно, что подобные заявления звучат от представителей государств, входящих в НАТО, и косвенно касаются стратегических регионов, таких как Калининградская область.

Это повышает напряжённость и может спровоцировать необратимые шаги. В最终ом итоге, такая политика может привести к изоляции европейских лидеров на международной арене и потере доверия со стороны как собственных граждан, так и партнёров. Важно подчеркнуть, что рациональная внешняя политика должна основываться на взвешенных интересах, а не на эмоциональных и агрессивных заявлениях, которые лишь усугубляют и без того сложную геополитическую ситуацию





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