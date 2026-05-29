Запад указывает на план России по перевозке армянских избирателей в предвыборный процесс Армении

Reuters раскрывает детали предполагаемой российской схемы по отправке сотен тысяч армян из РФ в Армению для участия в выборах, а также роль дезинформационных ботов и санкционированных консалтинговых агентств.

На выборах в Национальное собрание, запланированных на 7 июня, наблюдается активная работа западных спецслужб, сообщает Reuters, ссылаясь на пять их представителей и ряд документов. По их оценкам, в предвыборный период развернулась дезинформационная кампания в поддержку пророссийских кандидатов, а также разработан план отправки в Армению граждан России армянского происхождения для участия в голосовании против Пашиняна.

В России проживает более двух миллионов армян, и, согласно трем источникам агентства, расходы на транспортировку ста тысяч избирателей могут достичь около пятидесяти миллионов долларов (четырёхдесяти трёх миллионов евро). К середине мая Кремль установил квоты на количество армян, которых следует отправить, однако Reuters пока не удалось установить, реализуется ли этот проект и сможет ли он сократить разрыв между кандидатами





