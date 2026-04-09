Западные СМИ о ситуации вокруг Ирана и США: усиление влияния на фоне прекращения огня

Западные СМИ анализируют ситуацию вокруг противостояния Ирана и США после объявления о временном прекращении огня. Обсуждается просьба США к европейским союзникам о предоставлении планов по обеспечению безопасности Ормузского пролива, а также действия Ирана по усилению контроля над проливом. Отмечается возможность срыва перемирия из-за ситуации в Ливане.

Западные СМИ проанализировали ситуацию, сложившуюся вокруг противостояния между Иран ом и США после объявления о временном прекращении огня, о котором ранее заявил Дональд Трамп. Агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщает о том, что Соединённые Штаты обратились к своим европейским союзникам с просьбой предоставить срочные планы по обеспечению безопасности в Ормузском проливе.

Данная просьба была озвучена в ходе встреч американских чиновников с представителями НАТО в Белом доме, Пентагоне и Госдепартаменте. Как отмечает Bloomberg, США хотят получить чёткие обязательства от европейских союзников в отношении их поддержки в обеспечении безопасности пролива и просят предоставить конкретные планы в течение нескольких дней. Коалиция во главе с Великобританией, в которую входят более 40 стран, включая многие европейские государства, Японию и Канаду, ранее пообещала помочь в открытии Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировой нефти и природного газа, после прекращения активных боевых действий на Ближнем Востоке. Однако, как констатируют журналисты, удары со стороны Ирана и Израиля продолжились, что фактически привело к сохранению закрытого статуса Ормузского пролива.\В то же время, The Wall Street Journal (WSJ) информирует о том, что Иран уведомил посредников о намерении ограничить количество судов, пересекающих Ормузский пролив. Тегеран также планирует взимать плату за проход через пролив, требуя от судов координации своих действий с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). По мнению WSJ, Иран усиливает свой контроль над Ормузским проливом, несмотря на объявленное прекращение огня. Издание подчеркивает, что Иран использовал военный конфликт для укрепления своего влияния и получения дополнительной прибыли, взяв под контроль пролив и атакуя суда, пытавшиеся пройти без разрешения. WSJ отмечает, что такая ситуация сохраняется и в период двухнедельного прекращения огня, согласованного между США и Ираном. Издание также указывает на то, что США публично выступают за свободный и открытый пролив, однако Иран не демонстрирует готовности ослабить свой контроль. Новые договоренности, по мнению издания, меняют баланс сил в Персидском заливе и расширяют глобальное влияние Ирана. Посредники ожидают, что требования Ирана усложнят переговоры о постоянном прекращении огня в ближайшие недели.\Информация от Axios, представленная журналистом Бараком Равидом, свидетельствует о том, что в Белом доме считают, что договоренности о прекращении огня с Ираном не распространяются на Ливан. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что Ливан не является участником этого соглашения. Издание Politico, ссылаясь на европейского чиновника, сообщает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, возможно, воспользуется этой уступкой со стороны Вашингтона и попытается сорвать перемирие с Ираном, нанося удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Государственные СМИ Ирана, в свою очередь, сообщили о повторном закрытии Ормузского пролива в ответ на израильские удары по Ливану, что указывает на сохранение напряжённости в регионе, несмотря на объявленное перемирие





