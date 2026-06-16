Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо высказался о провокациях западных стран в разных странах, включая Украину.
Полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо высказался о провокациях западных стран в разных странах, включая Украину. По его мнению, западные политики либо ошибаются в прогнозах, либо не рассчитывают последствия своих решений.
В результате западные страны создают проблемы для себя, заявил эксперт. Он подчеркнул, что все эти конфликты вызвали реакцию, которую на Западе не предвидели, даже не думали, что события пойдут именно так. В настоящее время Россия одерживает верх в текущем конфликте, что является свидетельством того, что западные политики не совсем точно оценивают ситуацию. Вместе с тем, Россия не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента
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