Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса "Сармат"

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сделал ряд резких заявлений в адрес Запад а об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса « Сармат ».
Дипломат подчеркнул, что Россия должна уверенно и спокойно демонстрировать свои возможности для «охлаждения горячих голов».
"Мы — люди, живущие не в мире сказок, иллюзий, фантомов. Никому в воспаленных мозгах, в которых грезится победа над великой Россией, не должно примерещиться, что сейчас момент, когда можно попробовать свои силы. Они получат. Никакие зонтики их не спасут", — заявил Рябков журналистам.
Говоря о "зонтиках", замглавы МИД РФ провел параллели с французской мелодрамой "Шербурские зонтики" и сказками Ганса Христиана Андерсена. Он отметил, что у тех, кто грезит о победе над Россией, "ничего, кроме черных зонтиков" не осталось. Рябков также подчеркнул, что Россия заранее предупредила США и другие страны об испытаниях "Сармата", так как не заинтересована в расшатывании стратегической стабильности.
