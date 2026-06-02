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Заместитель министра обороны Павел Фрадков проверил строительство военных и социальных объектов в Мурманской области

Общество News

Заместитель министра обороны Павел Фрадков проверил строительство военных и социальных объектов в Мурманской области
СтроительствоМинобороныМурманск
📆6/2/2026 4:56 PM
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В ходе рабочей поездки в Мурманскую область замминистра обороны Павел Фрадков оценил ход реконструкции спортивного центра в Североморске и Дома офицеров флота. Он также обсудил с губернатором Андреем Чибисом развитие военно-социальной инфраструктуры, включая вопросы, связанные с закрытыми административно-территориальными образованиями.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Павел Фрадков провёл инспекцию хода выполнения поручений главы оборонного ведомства, касающихся строительства военных и социальных объектов в Мурманск ой области.

В рамках проверки специалисты мурманского филиала Военно-строительного комплекса Министерства обороны представили подробный доклад о масштабной реконструкции спортивного центра морской и физической подготовки Санкт-Петербургского филиала Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА), расположенного в Североморске. Военные строители уже приступили к заключительному этапу работ, что свидетельствует о значительном прогрессе проекта. Кроме того, Павел Фрадков лично проинспектировал процесс реконструкции Дома офицеров флота, важного исторического и культурного объекта. На текущий момент выполнен капитальный ремонт трёхэтажного здания, включающий укрепление конструкций входных групп, перекрытий и полную реконструкцию фасада.

Заместитель главы Минобороны обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения установленных сроков, а также на сохранение исторического облика здания, что является ключевым требованием при проведении восстановительных работ. После осмотра объектов Павел Фрадков провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. В ходе диалога стороны обсудили перспективы развития военно-социальной инфраструктуры в регионе, уделив особое внимание вопросам, связанным с территорией закрытых административно-территориальных образований, где дислоцированы военные части.

Андрей Чибис сообщил, что работы ведутся во всех гарнизонах, уже выполнен значительный объём задач в ЗАТО, но при этом остаётся ряд вопросов, требующих поддержки и оперативного решения на уровне федеральных органов. В ответ Павел Фрадков поблагодарил губернатора за конструктивное взаимодействие по вопросам развития социальной инфраструктуры, предназначенной для военнослужащих и членов их семей. Он подчеркнул, что в Мурманской области дислоцировано большое количество подразделений Вооружённых Сил РФ, что делает развитие соответствующей инфраструктуры особенно актуальным.

Отдельно отмечается, что в мае текущего года Павел Фрадков вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции, что свидетельствует о внимании руководства Минобороны к проблемам личного состава. Данная инспекция является частью системной работы Министерства обороны по контролю за ходом строительных и реконструкционных проектов в стратегически важных регионах страны, включая Arctic зону

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