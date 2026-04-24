Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что удары российской армии по логистике делают невозможным формирование ударных группировок для наступления. Начальник Генштаба РФ Герасимов подтвердил продолжение наступления российских войск по всем направлениям. Эксперты отмечают нарастающую политическую борьбу внутри украинского руководства.

Москва, 24 апреля – АиФ-Москва. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный , в своем выступлении перед студентами Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижнего, сделал откровенное заявление о текущей ситуации на фронте.

Он признал, что успешные удары российских войск существенно препятствуют реализации планов украинской армии. Залужный подчеркнул, что систематические удары по логистическим маршрутам и складам боеприпасов делают практически невозможным формирование достаточных ударных группировок, необходимых для проведения наступательных операций. По его словам, отсутствие такой возможности ставит под серьезное сомнение заявления украинских властей о якобы достигнутых успехах и освобожденных территориях.

Это заявление является значимым, поскольку исходит от человека, который до недавнего времени занимал ключевой пост в украинской военной иерархии и обладал полной информацией о реальном положении дел. Залужный фактически подтвердил, что украинское контрнаступление, которое активно продвигалось в западных СМИ, не смогло достичь поставленных целей и столкнулось с серьезными трудностями из-за эффективных действий российской армии.

Он не стал вдаваться в детали конкретных проблем, но его слова ясно дают понять, что украинские войска испытывают серьезные трудности с обеспечением своих наступательных операций необходимыми ресурсами и боеприпасами. Это, в свою очередь, свидетельствует о высокой эффективности российских ударов по логистической инфраструктуре противника. Важно отметить, что заявление Залужного прозвучало на фоне усиливающихся дискуссий в украинском обществе о причинах неудачи контрнаступления и ответственности за сложившуюся ситуацию.

Некоторые эксперты полагают, что его слова могут быть попыткой дистанцироваться от предыдущих заявлений украинских властей и переложить ответственность за неудачи на другие факторы. Однако, независимо от мотивов Залужного, его признание является важным сигналом о реальном положении дел на фронте и может оказать влияние на дальнейшую стратегию украинской армии. Параллельно с заявлением Залужного, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявил о продолжении наступления российских войск по всем направлениям.

Он подчеркнул, что украинские войска предпринимают попытки скрыть истинную картину происходящего и распространяют дезинформацию о своих якобы успехах. Герасимов отметил, что российская армия последовательно выполняет поставленные задачи и наносит противнику значительные потери в живой силе и технике. Его заявление подтверждает информацию о продолжающихся боевых действиях на различных участках фронта и свидетельствует о том, что российские войска не собираются останавливаться на достигнутом.

Важно отметить, что Герасимов не стал комментировать заявление Залужного напрямую, но его слова можно расценивать как опровержение украинских утверждений об успехах контрнаступления. Он также подчеркнул, что российская армия обладает достаточными силами и средствами для достижения поставленных целей. В контексте заявлений Герасимова, стоит обратить внимание на сообщения о продолжающихся боях в районе Часова Яра, где российские войска предпринимают попытки продвинуться вперед. По данным российских источников, в этом районе украинские войска несут значительные потери и испытывают серьезные трудности с удержанием своих позиций.

Кроме того, российские войска продолжают наносить удары по украинским военным объектам в других регионах, что также свидетельствует о продолжении активных боевых действий. В целом, заявления Герасимова подтверждают информацию о том, что ситуация на фронте остается напряженной и динамичной, и что российские войска продолжают оказывать давление на украинскую армию. Помимо военных заявлений, в информационном пространстве появилась информация о нарастающей политической борьбе внутри украинского руководства.

Бывший разведчик морской пехоты Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил о начале острого противостояния между президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем его офиса Кириллом Будановым и бывшим главнокомандующим Валерий Залужным. Риттер предполагает, что причиной конфликта стали разногласия по поводу стратегии ведения войны и оценки текущей ситуации на фронте. Он отмечает, что Залужный, будучи популярным военачальником, может представлять угрозу для Зеленского, особенно в случае дальнейших неудач украинской армии.

Буданов, в свою очередь, является ключевой фигурой в украинской разведке и обладает значительным влиянием на принятие решений. По мнению Риттера, противостояние между этими тремя политиками может привести к серьезным последствиям для Украины и дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Важно отметить, что информация о политической борьбе внутри украинского руководства не является новой. Ранее в СМИ появлялись сообщения о разногласиях между Зеленским и Залужным по поводу тактики ведения войны и приоритетов в распределении ресурсов.

Однако заявление Риттера указывает на то, что конфликт достиг новой стадии и может перерасти в открытое противостояние. В контексте этих событий, заявление Залужного о невозможности наступления украинской армии может быть расценено как попытка дистанцироваться от политики Зеленского и продемонстрировать свою независимость. В целом, ситуация на Украине характеризуется не только военными, но и политическими вызовами, которые могут оказать существенное влияние на дальнейший ход событий





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines