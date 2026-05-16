Залоговый счёт в Украине: Зеленский пытался собрать деньги для Ермака, однако не успел

Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Деньги для выплаты залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в отмывании 460 млн гривен (эквивалентно $10,5 млн) при строительстве элитного коттеджного посёлка под Киевом, собрали еще в пятницу под давлением Зеленского, но не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суд а Украины (ВАКС).

Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. В четверг суд отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак заявил, что у него нет таких денег, но есть друзья, которые могут их собрать.

«Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от 'блатных и нищих'...

С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов - ред. ), но не успели же забросить на счет ВАКС», – поделился подробностями украинский нардеп. Он добавил, что собрать деньги для Ермака поручил лично Зеленский. Задача была 'максимально государственной', из-за чего 'банки уверяли, что все будет хорошо'.

В ситуацию, по словам Железняка, вмешалась государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг). Она поручила проверить все источники средств. Тем, кто нарушит правила по залогам, ведомство пригрозило последствиями. Письма об этом были направлены всем банкам, включая Национальный.

Железняк указал, что комичность ситуации заключается в том, что главу Госфинмониторинга Пронина когда-то назначал лично Ермак. Ранее стало известно, что деньги на залог для Ермака просили у американского актера и режиссера Шона Пенна, однако он помочь отказался. Также сообщалось, что в СИЗО Ермак сидит в платной камере. В тюремных 'апартаментах' у него есть мягкая кровать, кухня, телевизор и интернет





