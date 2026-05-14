Зак Браун: Владение несколькими командами «Формулы-1» несправедливо для независимых команд

Зак Браун направил президенту ФИА письмо с призывом исключить возможность владения несколькими командами «Формулы-1». Он упомянул несколько примеров использования данного преимущества, когда команды одних и тех же владельцев действовали сообща, и задался вопросом о несправедливости для независимых команд.

Зак Браун направил президенту ФИА письмо с призывом исключить возможность владения несколькими командами «Формулы-1»Вопрос наличия одних и тех же владельцев у нескольких команд «Ф-1» обострился после того, как стало известно, что на покупку 24 процентов акций «Альпин» претендует «Мерседес» и исполнительный директор немецкой команды При этом компании «Ред Булл» в «Формуле-1» на протяжении многих лет принадлежит сразу две команды – заводская команда «Ред Булл» и «младшая» команда «Рейсинг Буллз» (в прошлом «Торо Россо» и «Альфа Таури»).

В шестистраничном письме, копия которого оказалась в распоряжении журналистов издания The Race, Браун упирает на то, что владение или совладение сразу несколькими командами подрывает спортивный принцип и является несправедливым по отношению к независимым командам, участвующим в чемпионате. При этом напрямую «В то же время Браун упомянул несколько примеров использования данного преимущества, когда команды одних и тех же владельцев действовали сообща.

В частности, Браун указывает на Гран-при Сингапура 2024 года – когда выступавший за «Рейсинг Буллз» Даниэль Риккардо в конце заезда целенаправленно провел пит-стоп и на свежих шинах установил лучший круг гонки, тем самым отняв 1 балл у Ландо Норриса, который боролся за титул с Максом Ферстаппеном, представлявшим «Ред Булл». Еще одним упомянутым примером стал инцидент на последнем Гран-при Майами, где Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») получил приказ пропустить Макса Ферстаппена.

Отметил Браун и другие случаи сотрудничества двух команд, которые тем самым получали преимущество. В частности, Браун задался вопросом, почему «Макларен» должен был выплатить компенсацию за переход Роба Маршалла из «Ред Булл», а потом ждать 9 месяцев, прежде чем инженер смог приступить к работе на новом месте, в то время как переход Лорана Мекьеса из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» был осуществлен за несколько дней.

Эстебан Окон: «Люблю Феттеля, но из-за него гонки были такими скучными в 2013-м – побеждал в каждой с отрывом в 20 секунд» Экс-пилот «Ф-1» Дэли: «Когда я вижу, как машина сбрасывает скорость задолго до зоны торможения, то испытываю чувство стыда и ужаса





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Зак Браун ФИА Владение Несколькими Командами Несправедливость Для Независимых Команд Подрыв Спортивного Принципа Команды Одних И Тех Же Владельцев Сотрудничество Гран-При Сингапура 2024 Года Ландо Норрис Макс Ферстаппен Даниэль Риккардо Лиам Лоусон Макларен Роба Маршалл Лоран Мекьес Эстебан Окон Дэли

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Алонсо — о своём будущем в Ф-1: принять решение нужно будет летомДвукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что близок к принятию решения о своём будущем в Формуле-1 и намерен определиться летом.

Read more »

Журналистка Серазоли: «Среди акционеров «Астон Мартин» есть мнение, что власть Лоренса Стролла нужно пересмотреть»Бразильская журналистка «Формулы-1» Джулианн Серазоли рассказала о недовольстве акционеров «Астон Мартин» стилем управления Лоренса Стролла на фоне провала команды.

Read more »

Дэймон Хилл: «У меня был шанс перейти в «Макларен». Но потом я сожалел о том, что отказался»Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл рассказал о том, что отказался от возможности перейти в «Макларен» на следующий год после титула, о чем потом пожалел.

Read more »

Нельсон Пике-младший: «Хэмилтон – второй номер «Феррари»Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший заявил, что сомневается в равном статусе гонщиков в «Феррари» в данный момент, и назвал Льюиса Хэмилтона вторым номером.

Read more »

Даниэль Хункаделья: «Могу понять разочарование Ферстаппена нынешней «Ф-1». Ему нравится контролировать ситуацию»Пилот WEC и GT Даниэль Хункаделья – который будет напарником Ферстаппена на «24 часах Нюрбургринга», – поделился мнением о причинах, по которым Максу не нравятся гонки на новых болидах «Формулы-1».

Read more »

Отмар Сафнауэр о том, как Расселл искал команду в «Ф-1»: «Больше ни разу за 28 лет не видел такого»Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр обсудил с экс-инженером «Уильямса» Робом Смедли любовь Джорджа Расселла к презентациям.

Read more »