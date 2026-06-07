Законопроект предусматривает обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота

Глава думского комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин сообщил, что депутаты Госдумы могут принять в первом чтении законопроект, который вводит обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, поврежденных при добыче золота. Он также добавил, что к парламентариям обратились жители многих регионов с просьбой навести порядок в этой сфере.

В весеннюю сессию депутаты Госдумы могут принять в первом чтении законопроект, вводящий обязательное финансовое обеспечение рекультивации земель, нарушенных при добыче золота. Об этом глава думского комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин в интервью "Ведомостям".

По его словам, к парламентариям обратились жители многих регионов с просьбой навести порядок в этой сфере.

"Сложившиеся проблемы связаны с тем, что недобросовестные компании, получив лицензии по заявительному принципу, не только занимались геологоразведкой, но и незаконно добывали золото, оставляя после себя огромный экологический ущерб почве и водным объектам. Наш комитет выезжал в регионы, изучал ситуацию на месте. Проблема есть, поэтому мы ужесточаем законодательство, вводя финансовую ответственность компаний до начала старта работ", – сказал Кобылкин





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