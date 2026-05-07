Head Topics

Закат американского влияния на Ближнем Востоке и рост роли Ирана

Политика News

Закат американского влияния на Ближнем Востоке и рост роли Ирана
СШАБлижний ВостокИран
📆5/7/2026 2:27 AM
📰aifonline
167 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 87% · Publisher: 68%

Анализ геополитических последствий прекращения военных операций США в Ормузском проливе и экспертные прогнозы о переходе к многополярному миру.

Современная геополитическая архитектура Ближнего Востока претерпевает фундаментальную трансформацию, которая может стать отправной точкой для долгосрочного снижения доминирования Соединенных Штатов в этом стратегически важном регионе. Недавние решения американского руководства о прекращении ряда ключевых военных операций свидетельствуют о глубоком пересмотре внешнеполитического курса Вашингтона.

В частности, президент Дональд Трамп объявил об окончании миссии под названием Проект Свобода, которая была развернута в Ормузском проливе для обеспечения безопасности судоходства. Данная инициатива должна была функционировать до момента достижения конкретных договоренностей в ходе переговоров с Ираном, однако ее досрочное или фактическое сворачивание указывает на изменение приоритетов или признание ограниченности имеющихся инструментов давления. Параллельно с этим государственный секретарь Марко Рубио сообщил о завершении операции Эпическая ярость, подчеркнув, что все поставленные цели были достигнуты.

Однако за этими официальными формулировками скрывается более сложная реальность, которую анализируют ведущие эксперты. По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ и известного политолога Владимира Шаповалова, данные события имеют далеко идущие последствия. Он утверждает, что влияние США на мировой арене может существенно пошатнуться именно из-за решения прекратить активные операции на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления официальных лиц о достижении целей, фактическая конфигурация сил в регионе начинает меняться.

Шаповалов отмечает, что хотя конфликт в целом еще не завершен, текущие обстоятельства кардинально корректируют перспективу распределения влияния. По его словам, присутствие Соединенных Штатов в регионе после данной фазы конфликта будет существенно скорректировано в сторону уменьшения. При этом эксперт выражает сомнение в возможности восстановления прежнего уровня военной мощи США, который наблюдался до начала текущего противостояния. Это означает, что Вашингтон теряет статус безальтернативного гаранта безопасности и главного арбитра в региональных спорах.

Дальнейший анализ ситуации указывает на вероятность начала масштабного процесса, который можно охарактеризовать как демонтаж американской военной империи на Ближнем Востоке. Политолог не исключает, что в ближайшей перспективе США будут вынуждены закрыть или сократить часть своих военных баз, которые десятилетиями служили инструментом контроля над нефтяными ресурсами и торговыми путями. Такой отход создаст вакуум власти, который неизбежно будет заполняться другими региональными игроками.

В этом контексте Иран делает серьезную и уверенную заявку на то, чтобы стать одним из наиболее значимых участников формирующегося многополярного мира. Усиление Тегерана происходит не только за счет военного потенциала, но и благодаря дипломатическому маневрированию в условиях ослабления западного влияния. Таким образом, прекращение операций в Персидском заливе следует рассматривать не как тактическую победу или плановый вывод войск, а как признание поражения США в данной фазе конфликта.

Переход к многополярности становится очевидным фактом, когда одна сверхдержава больше не может единолично диктовать условия безопасности в ключевых точках планеты. Ормузский пролив, являясь одной из важнейших артерий мировой торговли нефтью, теперь становится ареной борьбы новых центров силы. В итоге мы наблюдаем постепенный закат эпохи однополярного мира, где американские военные инициативы воспринимались как неоспоримая данность, и переход к системе, где региональные лидеры, такие как Иран, получают реальные рычаги управления собственной судьбой и влиянием на соседние государства

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

США Ближний Восток Иран Геополитика Многополярный Мир

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-07 05:28:23