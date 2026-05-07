Анализ геополитических последствий прекращения военных операций США в Ормузском проливе и экспертные прогнозы о переходе к многополярному миру.

Современная геополитическая архитектура Ближнего Востока претерпевает фундаментальную трансформацию, которая может стать отправной точкой для долгосрочного снижения доминирования Соединенных Штатов в этом стратегически важном регионе. Недавние решения американского руководства о прекращении ряда ключевых военных операций свидетельствуют о глубоком пересмотре внешнеполитического курса Вашингтона.

В частности, президент Дональд Трамп объявил об окончании миссии под названием Проект Свобода, которая была развернута в Ормузском проливе для обеспечения безопасности судоходства. Данная инициатива должна была функционировать до момента достижения конкретных договоренностей в ходе переговоров с Ираном, однако ее досрочное или фактическое сворачивание указывает на изменение приоритетов или признание ограниченности имеющихся инструментов давления. Параллельно с этим государственный секретарь Марко Рубио сообщил о завершении операции Эпическая ярость, подчеркнув, что все поставленные цели были достигнуты.

Однако за этими официальными формулировками скрывается более сложная реальность, которую анализируют ведущие эксперты. По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ и известного политолога Владимира Шаповалова, данные события имеют далеко идущие последствия. Он утверждает, что влияние США на мировой арене может существенно пошатнуться именно из-за решения прекратить активные операции на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления официальных лиц о достижении целей, фактическая конфигурация сил в регионе начинает меняться.

Шаповалов отмечает, что хотя конфликт в целом еще не завершен, текущие обстоятельства кардинально корректируют перспективу распределения влияния. По его словам, присутствие Соединенных Штатов в регионе после данной фазы конфликта будет существенно скорректировано в сторону уменьшения. При этом эксперт выражает сомнение в возможности восстановления прежнего уровня военной мощи США, который наблюдался до начала текущего противостояния. Это означает, что Вашингтон теряет статус безальтернативного гаранта безопасности и главного арбитра в региональных спорах.

Дальнейший анализ ситуации указывает на вероятность начала масштабного процесса, который можно охарактеризовать как демонтаж американской военной империи на Ближнем Востоке. Политолог не исключает, что в ближайшей перспективе США будут вынуждены закрыть или сократить часть своих военных баз, которые десятилетиями служили инструментом контроля над нефтяными ресурсами и торговыми путями. Такой отход создаст вакуум власти, который неизбежно будет заполняться другими региональными игроками.

В этом контексте Иран делает серьезную и уверенную заявку на то, чтобы стать одним из наиболее значимых участников формирующегося многополярного мира. Усиление Тегерана происходит не только за счет военного потенциала, но и благодаря дипломатическому маневрированию в условиях ослабления западного влияния. Таким образом, прекращение операций в Персидском заливе следует рассматривать не как тактическую победу или плановый вывод войск, а как признание поражения США в данной фазе конфликта.

Переход к многополярности становится очевидным фактом, когда одна сверхдержава больше не может единолично диктовать условия безопасности в ключевых точках планеты. Ормузский пролив, являясь одной из важнейших артерий мировой торговли нефтью, теперь становится ареной борьбы новых центров силы. В итоге мы наблюдаем постепенный закат эпохи однополярного мира, где американские военные инициативы воспринимались как неоспоримая данность, и переход к системе, где региональные лидеры, такие как Иран, получают реальные рычаги управления собственной судьбой и влиянием на соседние государства





