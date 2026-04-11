Задержаны подозреваемые в незаконном производстве пиротехники после взрыва во Владикавказе

После взрыва на складе пиротехники во Владикавказе задержаны подозреваемые в незаконном производстве. Ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые в незаконном производстве пиротехнических изделий задержаны после мощного взрыв а, произошедшего на складе во Владикавказ е. Об этом стало известно из заявления главы Северной Осетии Сергея Меняйло, опубликованного 11 апреля в его Telegram-канале. В настоящее время с задержанными проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего.

Следователи активно работают над выяснением всех обстоятельств взрыва, который унес жизни двух человек и привел к травмам еще пятнадцати. В ходе оперативных мероприятий у подозреваемых были изъяты компоненты, предположительно предназначенные для изготовления пиротехнических изделий, что служит одним из ключевых доказательств их причастности к незаконной деятельности. Сергей Меняйло заверил общественность, что виновные в трагедии понесут заслуженное и строгое наказание в соответствии с действующим законодательством, подчеркнув важность обеспечения безопасности граждан и предотвращения подобных инцидентов в будущем.\Взрыв на складе пиротехники во Владикавказе произошел накануне. По предварительным данным, причиной происшествия стала незаконная деятельность по производству пиротехнических изделий. Спасательные службы оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, приступив к ликвидации пожара и спасению пострадавших. В результате взрыва пострадали 15 человек, получивших травмы различной степени тяжести. К сожалению, два человека погибли на месте происшествия. Спасатели продолжали работу по разбору завалов, извлекая тела погибших и оказывая помощь пострадавшим. Глава республики Сергей Меняйло незамедлительно выехал на место происшествия, чтобы лично контролировать ход спасательных операций и координацию действий всех задействованных служб. Было установлено, что рядом со складом могло осуществляться нелегальное производство пиротехники, что, вероятно, и стало причиной взрыва. В настоящее время правоохранительные органы проводят масштабное расследование, направленное на установление всех виновных и выяснение всех деталей трагедии. Жителям близлежащих домов была оперативно оказана помощь, в том числе восстановлено электро-, водо- и теплоснабжение, чтобы минимизировать неудобства, вызванные чрезвычайной ситуацией.\В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они по неосторожности повлекли причинение тяжкого вреда здоровью или смерть двух и более лиц. Данный факт подчеркивает серьезность произошедшего и масштаб последствий, вызванных взрывом на складе. Правоохранительные органы уделяют особое внимание выяснению всех обстоятельств произошедшего, включая соблюдение правил безопасности при хранении и производстве пиротехнических изделий. Следствие также проверяет возможные нарушения в сфере лицензирования и надзора за деятельностью, связанной с пиротехникой. В рамках расследования будут тщательно изучены все аспекты, приведшие к трагедии, чтобы привлечь к ответственности всех виновных и предотвратить повторение подобных случаев в будущем. Важно отметить, что расследование находится на ранней стадии, и по мере поступления новой информации будут приниматься соответствующие процессуальные решения. Все важные новости по этому делу будут оперативно освещаться в новостных изданиях и официальных каналах.





