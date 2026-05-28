Задержаны другие фигуранты уголовного дела против Александра Васильченко

Задержаны другие фигуранты уголовного дела против Александра Васильченко
📆5/28/2026 8:13 PM
В рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя одного из департаментов Министерства транспорта Российской Федерации Александра Васильченко, были задержаны и другие фигуранты. Среди них оказался заместитель начальника «Центра транспортных услуг» Григорий Богачев. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн, опубликовав информацию в своем Telegram-канале.

"Наряду с Васильченко — задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ "Центр транспортных услуг" Григорий Богачев", — написал глава региона. О деле в отношении чиновника стало известно в четверг, 28 мая. Чиновнику предъявлены обвинения по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки. Согласно материалам следствия, в период с 2021 по 2022 год Васильченко, работая сначала на посту первого заместителя председателя комитета транспорта и дорог, а затем первого заместителя соответствующего ведомства Курской области, получил взятку в особо крупном размере.

Денежные средства были переданы ему за действия, которые входили в его служебные обязанности. Басманный районный суд города Москвы заключил под стражу до 25 июля 2026 года Александра Васильченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ

