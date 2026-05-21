Задержание мужчины в Забайкальском крае в связи с мошенничеством с использованием украинских кол-центров

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали мужчину, подозреваемого в содействии иностранным телефонным мошенническим схемам. По данным следствия, мужчина помогал организовывать работу мошеннических кол-центров, нацеленных на россиян.

Мужчина арендовал квартиру в Краснокаменске и организовал там техническую площадку для работы оборудования, предназначенного для анонимных звонков гражданам России. В помещении были установлены сим-боксы, а также использовались переданные ему сим-карты и другое оборудование. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела и возможных соучастников.





