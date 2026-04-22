Загитова, Трусова и Медведева: Новости из мира фигурного катания

Алина Загитова рассказала о возвращении к программе Клеопатра, Александра Трусова обсудила возможное сотрудничество с Бенуа Ришо, а Евгения Медведева поделилась забавной историей о номере Невеста.

Алина Загитова поделилась своими впечатлениями от возвращения к программе под музыку Клеопатры, которую она исполняла в сезоне 2019/2020 годов. Фигуристка сейчас демонстрирует эту постановку в рамках ледового тура команды Этери Тутберидзе , и реакция зрителей оказалась очень положительной.

Загитова отметила, что эта программа занимает особое место в ее сердце и является одной из самых любимых. Она согласилась с высказыванием Александры Бойковой о том, что хорошее часто оказывается забытым старым, и поэтому было решено вновь показать этот номер поклонникам. Работа над программой, как и всегда, сопровождалась шутками и трудностями, но Загитова подчеркнула, что это обычный рабочий процесс, знакомый каждому спортсмену.

Она выразила благодарность за доверие, оказанное ей при создании шоу «Хранители времени», и отметила, что ей удалось создать постановку, которая объединяет людей. Александра Трусова, в свою очередь, затронула тему возможного сотрудничества с французским хореографом Бенуа Ришо. Она сообщила, что они с Ришо обменивались сообщениями, и возможность совместной работы остается открытой, однако текущая ситуация с визами создает определенные сложности. Трусова не уверена, удастся ли им реализовать этот проект в ближайшем будущем.

Помимо этого, фигуристка поделилась своим хорошим настроением, отметив, что ее радует как весеннее солнце, так и результат нового окрашивания волос. Ее позитивный настрой и любовь к своему делу очевидны. Она продолжает активно работать и радовать поклонников новыми достижениями и яркими образами. Евгения Медведева рассказала забавную историю о номере «Невеста».

По словам Медведевой, Даниил Глейхенгауз предложил ей этот вариант, но Этери Георгиевна заранее предупредила его, что Медведева, скорее всего, откажется от этой идеи. Этот эпизод демонстрирует тонкую взаимосвязь между тренерами и фигуристами, а также понимание индивидуальных предпочтений спортсменов. В целом, все три фигуристки – Загитова, Трусова и Медведева – находятся в отличной форме и активно участвуют в различных проектах, продолжая вдохновлять своих поклонников и развивать фигурное катание в России.

Их выступления и комментарии всегда вызывают большой интерес у публики, и они остаются одними из самых ярких звезд российского спорта. Они не только демонстрируют высокий уровень мастерства на льду, но и активно ведут социальные сети, делясь с поклонниками своими мыслями и эмоциями





