Завтрак: как правильно выбрать еду для поддержания ясности ума

Москва, 26 мая. Биохимик Джесси Инчауспе рассказала, как завтрак влияет на психическое состояние человека и как правильно выбрать завтрак для поддержания ясности ума. По ее словам, первый прием пищи оказывает существенное влияние на наше психическое состояние и самочувствие в течение всего дня.

В частности, после завтрака не должно происходить резкого повышения уровня глюкозы в крови. Если это происходит, человек может стать более импульсивным, эмоционально реактивным и перегруженным, что осложняет принятие решений и повышает уровень стресса. Биохимик предупредила, что резкий скачок глюкозы способны спровоцировать сладкие завтраки. В то же время пища с высоким содержанием белков и жиров помогает поддерживать стабильный уровень сахара и обеспечивает более равномерный приток энергии.

Инчауспе также подчеркнула важность последовательности употребления продуктов. По ее словам, сначала лучше есть клетчатку, например овощи, затем белки и жиры, а углеводы оставлять на конец приема пищи. Специалист пояснила, что такой порядок помогает сделать повышение уровня глюкозы более плавным. Ранее врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Анна Белоусова предупредила, что чрезмерное количество белка в рационе может негативно сказаться на здоровье





