Заводские судьбы: между прошлым и будущим

Репортаж с завода, где рабочие рассказывают о своей мотивации, истории предприятия и о том, что значит для них труд в современных условиях. Размышления о патриотизме, преемственности поколений и ценности физического труда.

По дороге из Москвы на завод я читала заметки о его истории в старых журналах. Я ехала туда, чтобы проинтервьюировать с десяток рабочих, понять их мотивацию работать на завод е сейчас, когда молодые мечтают быть блогерами, а людей физического труд а сразу записывают в неудачников.

Мне даже вспомнилось, как однажды я побывала в доме тиктокеров. Вот так же брала углублённые интервью у блогеров и услышала, как пугает их руководство: «Будете плохо работать — пойдёте на завод! » Тиктокеров передёргивало от страха. В дороге у меня было достаточно времени, и я читала о жизни завода в 1941-м.

Тысячи рабочих ушли добровольцами на войну, тысячи остались у станков. В конце 1941-го линия фронта проходила чуть ли не по заводской территории, рабочим было нечего есть, их кормили клеем и бараньим жиром, которым смазывали станки. В цеха постоянно прилетали снаряды, но люди продолжали делать свою работу. После прилёта сразу же появлялась санбригада и уносила раненого или убитого.

Только покосившись в ту сторону, люди продолжали работать. Зимой 1942-го их пальцы прилипали к ледяным механизмам, они шли на работу, шатаясь от голода, но производство не останавливалось: оно нужно было для Победы. И тогда мне в голову вкрался другой вопрос: а что, если бы ситуация 1941-го повторилась, были бы современные рабочие способны на такой же подвиг? Разговаривать с рабочими непросто.

Практически десятилетиями на таких предприятиях «говорящей головой» был только директор: он общался с прессой, а простых сотрудников не допускали до этого ответственного дела. Люди ужасно смущались и переживали, что сейчас скажут что-то не то и навредят. Но я начинала говорить о «Книге Памяти», хранящейся на заводе — в неё вписаны имена всех добровольцев и работников, погибших на рабочем месте. Это тысячи имён.

И первым делом, зайдя на завод, я попросила отвести меня к этой книге и водила пальцем по строчкам: «Абальянов Алексей Иванович, клепальщик, 1913—25.06.1941», «Антоненко Степан Иванович, слесарь, 1914—03.11.1941», «Иванов Павел Алексеевич, шишельник, 1910—23.06.1941»... Инженер, который говорил со мной первым, сказал, что историю завода он знает и знает её с детства — здесь работает его мать, она водила его сюда маленьким. Блогером он быть не хотел, ему нравится чертить и добиваться целей, которые ему ставит начальство.

Но он всегда добавляет к этой цели надстройку — свою цель, то есть по собственному желанию из азарта повышает планку и, когда достигает её, испытывает счастье, чувствует себя на пике интеллектуальных возможностей. Одним словом, живёт и развивается, и ему нравится чувствовать это развитие, особенно если это развитие происходит внутри развития страны.

Но всё это эго, а что касается патриотизма, то ему лично далеко до тех, чьи фамилии занесены в «Книгу Памяти», он бы так не смог: «Но если вы спрашиваете, побегу ли я с завода, то нет. У меня тут мать, с детства это мой дом». Он добавил, что не хочет выглядеть как те, кто побежал в 2022-м. Он их не осуждает, но и не уважает.

Маляр, девушка 23 лет, просто расплакалась, когда я вкратце пересказала ей историю завода.

«Вот это раньше были люди! » — восхищённо сказала она. До завода она работала в Макдоналдсе несколько лет и ушла оттуда, потому что не видела результатов труда. Туда пришла за подружкой: ей казалось, что круто работать вместе.

Но постепенно она начала тосковать, и отец сказал ей: «Знаешь что? А переходи к нам на завод. Я тебя сам всему научу. Будет тяжело, но потом привыкнешь — и понравится».

В первые месяцы на заводе ей действительно было очень тяжело: маляр на судах вообще не женская работа. Со школы маляр мечтала быть блогером и даже купила камеру, чтобы снимать. Она мечтала начать вести свой блог, но так и не сумела понять, зачем выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение. Что-то внутри как будто не давало переступить этот порог.

А однажды она красила судно, начиналась весна, и она вот так повернулась к берегу и увидела цветочек в луче солнца.

«Вот оно — счастье», — подумала она и тут же решила поделиться им со всеми, но что-то её удержало. Я спросила её, побежит ли она с завода, если война.

«Так у меня ж здесь папа, — ответила она. — Куда нам бежать? Будем, как все, ходить на работу». А вот сварщик ручной сварки 5-го разряда, отец семерых детей, очень смутился, когда я спросила, согласился бы он сидеть дома с детьми и не работать, если б ему платили такие же деньги.

«Может, и согласился бы», — сказал он. Но, с другой стороны, у него тут, на заводе, работает сын. Как сына оставить? И как не слушать сварку?

«Сварка поёт, — сказал он, — и на разных деталях она поёт по-разному. Я люблю слушать мелодию сварки — она всегда звучит во мне. Не знаю, смогу ли без этого». Он добавил, что испытывает прилив счастья, когда корабль отчаливает, а он стоит на берегу и смотрит на эту мощь. «От чего счастливы? — спросила





