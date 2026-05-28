Завершение учебного года в хоккейной школе ЦСКА и выпуск 2009‑го набора
На льду ЦСКА Арены прошли церемонии закрытия сезона школы и выпускного команды 2009‑го года, где подводились итоги, вручивались награды, а также отмечались достижения команды в национальных соревнованиях.

27 мая на льду ЦСКА Арены прошли два важнейших мероприятия - закрытие учебного года в хоккей ной школе ЦСКА и выпускной игроков команды 2009 года рождения.

В торжественной атмосфере представители клуба подводили итоги сезона, вручали награды лучшим воспитанникам, выпускникам и тренерам. На церемонии присутствовали президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов и известный хоккеист Сергей Федоров, все они входят в наблюдательный совет армейского клуба. Главную команду представляли нападающий Павел Карнаухов и вратарь Дмитрий Гамзин. Среди гостей были президент ЦСКА Игорь Есмантович, спортивный директор Денис Денисов, директор хоккейной школы Кирилл Пафифов, а также многие другие представители клуба.

Официальную часть программы дополнительно украсили выступления артистов, маскотов и ведущих, звучали известные клубные песни - от Трус не играет в хоккей до Мама, мы ЦСКА. Сезон 2025/26 стал одним из самых успешных за последние годы. ЦСКА выиграл общий зачет первенства Москвы - 11‑я победа в этом рейтинге с сезона 2011/12. В возрасте юниоров победила команда 2009 года рождения под руководством Михаила Деева, а команда 2013 года рождения под руководством Ивана Иванова одержала победу в своей возрастной группе.

Игроки 2015 года рождения завоевали Кубок Москвы, а команда 2017 года рождения - Кубок Федерации хоккея Москвы. Тренеры Михаил Деева и Иван Иванов получили звание лучших тренеров Москвы в соответствующих возрастах. Главным итогом сезона стала победа команды 2009 года рождения в первенстве России среди юношей до 17 лет. В финальном матче Деева обыграл соперника со счётом 5:3, и уже в шестой раз подряд команда закрепила статус сильнейшей в стране в своём возрасте.

Ранее состав трижды выигрывал Кубок Владислава Третьяка (2021‑2023 годы) и трижды подряд - первенство России (2024‑2026 годы). Для выпускников подготовили специальные свитера с золотыми вставками и шевроном, символизирующим шесть побед на общероссийском уровне. Директор хоккейной школы Кирилл Пафифов в интервью подчеркнул, что успехи академии измеряются не только количеством профессиональных игроков. Школа предоставляет полностью бесплатную подготовку с начального спортивно‑оздоровительного этапа, обеспечивает экипировку, организацию сборов и развивает не только спортивные, но и моральные качества.

В 2022 году был разработан Кодекс хоккеиста ЦСКА, включающий мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию. По словам Пафифова, ежегодно около десяти выпускников переходят в профессиональный хоккей, чаще всего в команду Красная Армия, выступающую в Молодёжной хоккейной лиге. Прямой переход в основной состав КХЛ остаётся редким, но у игроков выпуска 2009 года шансы выше среднего.

Со следующего сезона Деева возглавит Красную Армию, а уже 15 из 28 игроков 2009 года рождения получили предложения о контрактах от клуба, что подтверждает высокий уровень подготовки и перспективы дальнейшего роста

