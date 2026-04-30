Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела об атаках беспилотников на военные аэродромы, совершенных ВСУ. Под стражей находятся четверо обвиняемых, установлена связь с СБУ и украинскими чиновниками.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование масштабного уголовного дела, касающегося серии атак беспилотных летательных аппаратов ( БПЛА ), осуществленных Вооруженными силами Украины ( ВСУ ) на военные аэродромы, расположенные на территории России.

Следствие установило, что атаки были тщательно спланированы и осуществлены при участии граждан Украины, завербованных Службой безопасности Украины (СБУ). В настоящее время по данному делу под стражей находятся четверо обвиняемых, в отношении которых выдвинуты серьезные обвинения в совершении террористических актов и незаконном обороте взрывчатых веществ. Согласно версии следствия, ключевую роль в организации и координации атак сыграла группа лиц, состоящая из Артема Тимофеева, Екатерины Тимофеевой и некоего Борисовского, все они в настоящее время находятся в розыске и объявлены в федеральный розыск.

Эти лица, как полагает следствие, осуществляли вербовку граждан для совершения диверсионных и террористических актов на территории Российской Федерации. В качестве исполнителей были привлечены четверо дальнобойщиков – Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Следствие установило, что в конце мая 2023 года обвиняемые выехали из Челябинска на грузовых автомобилях, перевозивших каркасные дома. Эти дома, как выяснилось в ходе расследования, использовались для маскировки и транспортировки беспилотных летательных аппаратов.

Маршрут движения грузовиков был тщательно проработан, чтобы обеспечить максимальное приближение к военным аэродромам в различных регионах страны. По версии следствия, беспилотники дистанционно активировались после того, как грузовики достигли определенного расстояния до целей. После совершения атак водители были задержаны правоохранительными органами. При этом обвиняемые отрицают свою причастность к терактам, утверждая, что не знали о наличии беспилотников в перевозимых конструкциях и были введены в заблуждение.

Они заявляют о своей невиновности и утверждают, что стали жертвами обмана и манипуляций. Объем собранных по данному уголовному делу материалов составляет около 90 томов, что свидетельствует о масштабности и сложности проведенного расследования. Следствие располагает значительным количеством доказательств, подтверждающих вину обвиняемых и их связь с украинскими спецслужбами. В ходе расследования были установлены многочисленные факты, указывающие на причастность Артема Тимофеева к деятельности, связанной с подготовкой и совершением террористических актов.

Более того, выяснилось, что Тимофеев имеет связи с высокопоставленными чиновниками Министерства обороны Украины, в частности, с кандидатом на должность заместителя министра обороны. Министерство обороны Российской Федерации ранее сообщало о совершении ВСУ террористических атак на военные аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с использованием FPV-дронов. В Иркутской и Амурской областях удары были успешно отражены благодаря своевременным действиям сил противовоздушной обороны.

В результате атак были задержаны некоторые участники террористических групп, однако часть организаторов и исполнителей до сих пор находится в розыске. Расследование продолжается, и следствие намерено установить все обстоятельства произошедшего и привлечь к ответственности всех виновных в совершении этих преступлений. Данное дело имеет высокую общественную значимость и является примером проявления террористической угрозы, исходящей с территории Украины





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

БПЛА ВСУ Следственный Комитет Терроризм Атаки На Аэродромы

United States Latest News, United States Headlines