Парижский Сен-Жермен завершил сезон в чемпионате Франции победой, однако матч выдался сложным. Основное внимание было приковано к игре голкипера Матвея Сафонова, который совершил семь важнейших спасений, и подготовке команды к финальному бою в Лиге чемпионов.

Французский футбольный сезон подошел к своему логическому завершению, оставив за собой шлейф из громких побед и определенных разочарований. Парижский Сен-Жермен, который уже давно обеспечил себе статус чемпиона, вышел на поле в своем заключительном матче, который, несмотря на отсутствие турнирной интриги, имел особый эмоциональный подтекст.

Соперником парижан стал коллектив, который в январе нанес болезненный удар по амбициям команды Луиса Энрике, выбив их из Кубка Франции. Хотя тот клуб и не смог далеко продвинуться в турнире, вылетев уже в 1/8 финала, факт их успеха в матче против ПСЖ остался в истории как досадная помеха на пути к возможному треблу. Таким образом, в финальном туре встретились действующий чемпион и крепкий середняк, где единственной реальной интригой была форма игроков перед решающими международными баталиями.

Особого внимания заслужила церемония награждения, которая в этот раз прошла в необычном формате: золотые медали и долгожданный кубок были вручены игрокам ПСЖ еще до стартового свистка. Празднование прошло достаточно сдержанно, что вполне объяснимо текущим положением дел в клубе. Для футболистов Парижа внутренний чемпионат перестал быть источником сильного эмоционального подъема из-за слишком частого доминирования в Лиге 1.

Сейчас все мысли и ресурсы команды сосредоточены на предстоящем финале Лиги чемпионов, ведь завоевание этого трофея во второй раз подряд стало бы настоящим историческим достижением, выводящим клуб на совершенно иной уровень величия в европейском футболе. В этом матче особое внимание болельщиков и экспертов было приковано к российскому голкиперу Матвею Сафонову, который заслуженно оказался в стартовом составе.

Учитывая, что до главного европейского финала остается около двух недель и других официальных игр не предвидится, поддержание игрового тонуса стало приоритетом, особенно для вратарной позиции. Сафонов в очередной раз доказал, почему тренерский штаб сделал ставку именно на него во второй половине сезона. С первых минут игры Матвей оказался под серьезным давлением, так как хозяева поля начали с агрессивного натиска.

Сначала пришлось отражать удар головой Мунеци, а затем последовал действительно опасный эпизод, когда Жеббель в компании двух партнеров буквально вывалился на ворота, но Сафонов сумел вовремя среагировать. Сразу после этого последовал эффектный прыжок, спасший команду от гола после удара Симона. Всего за семь минут игры россиянин совершил серию спасений, которые позволили ПСЖ удержать ничью в сложный начальный отрезок. Однако общая игра парижан в первом тайме оставляла желать лучшего.

Действующим чемпионам с трудом удавалось контролировать ход встречи, они допускали досадные ошибки и испытывали явные сложности с переходом из обороны в атаку. Луис Энрике, чье недовольство было отчетливо видно по трансляции, не мог скрыть своего раздражения. На 26-й минуте тренер принял радикальное решение и заменил Усмана Дембеле. Причины этой замены остались туманными: возможно, имел место легкий мышечный дискомфорт, либо тренер был крайне недоволен низкой эффективностью своего ключевого атакующего игрока.

Тем не менее, до конца тайма Сафонов продолжал демонстрировать уверенную игру, совершив еще несколько важных спасений. После перерыва ситуация начала меняться. Энрике выпустил на поле Фернандеса, что почти мгновенно сказалось на результате. Атака была проведена в классическом стиле ПСЖ: Хвича Кварацхелия стремительно разогнал движение по флангу, передал мяч Руису, который в свою очередь нашел идеальный пас на Баркола.

Перед Брэдли были практически пустые ворота, и реализовать такой момент было проще, чем упустить. После этого гола сценарий игры изменился: хозяева, осознав невозможность доминировать против одной из сильнейших команд континента, перешли на тактику игры вторым номером, рассчитывая на контратаки и стандартные положения. В это же время тренерский штаб ПСЖ начал проводить серию замен, чтобы сохранить функциональное состояние лидеров и избежать ненужных травм перед финалом Лиги чемпионов. Однако стремление к идеальному матчу было нарушено на 76-й минуте.

Неудачный удар Леэ-Мелу привел к передаче на пятку Гори, который технично подставил ступню, отправив мяч точно в угол ворот. Сафонов, несмотря на все усилия, не смог ее отразить. В концовке встречи ПСЖ попытался усилить давление, но без особого рвения. Тем не менее, после неудачного углового последовала резкая контратака соперника, в ходе которой Колеошо вывел Гори один на один с Сафоновым, и тот установил окончательный счет 2:1 в пользу Парижа.

Несмотря на итоговую победу, статистика матча выглядела странно: ПСЖ уступил сопернику по количеству ударов и ударам в створ. Для Матвея Сафонова этот матч стал еще одним подтверждением его надежности, так как в его активе оказалось семь важных спасений





