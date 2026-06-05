Заботкин: пространство для снижения ключевой ставки не увеличилось

Заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил, что снижение ставки на каждом заседании не является неизбежным, и подчеркнул важность бюджетной политики как фактора неопределенности.

Заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на встрече с журналистами заявил, что пространство для снижения ключевой ставки не увеличилось, а снижение на каждом из ближайших заседаний не является неизбежным.

Он подчеркнул, что решение по ставке будет приниматься на основе поступающих данных и анализа экономической ситуации. Заботкин отметил, что у регулятора есть еще три недели до заседания по ставке, за это время поступит много дополнительных данных, которые могут повлиять на решение. Отвечая на вопрос о возможности снижения ставки на четверть процентного пункта, зампред ЦБ сказал, что если такая альтернатива будет предложена участниками обсуждения, то она будет предметно обсуждена.

Однако он предупредил, что снижение ставки на каждом из заседаний не является неизбежным. Заботкин также подчеркнул, что значимым фактором для Банка России остаются решения по бюджетной политике. Если к июльскому заседанию по ставке не будет ясности в этом вопросе, это будет рассматриваться как фактор неопределенности в части вклада бюджета в совокупный спрос. Эксперты отмечают, что текущая денежно-кредитная политика ЦБ направлена на сдерживание инфляции, которая остается выше целевого уровня.

Средняя ключевая ставка в 2026 году прогнозируется в диапазоне 13,5-14,5%, что указывает на сохранение жестких условий. Потребительские цены в России за период с 26 мая по 1 июня 2026 года показали небольшой рост, что подтверждает необходимость осторожного подхода к смягчению политики. Банк России продолжает мониторинг инфляционных ожиданий и будет принимать решения на основе фактических данных, не связывая себя заранее определенным графиком снижения ставки





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