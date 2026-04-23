Забота о героях: Москва поддерживает ветеранов Великой Отечественной войны

Правительство Москвы оказывает всестороннюю поддержку ветеранам Великой Отечественной войны, включая медицинское обслуживание, социальную помощь и обеспечение безопасности. Программа «Санаторий на дому», материальная помощь и услуги сиделок – лишь часть комплексных мер, направленных на улучшение качества жизни героев.

В Москве проживает около 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, представляющих собой поколение, нуждающееся в особом внимании и всесторонней поддержке. Правительство Москвы уделяет приоритетное внимание улучшению качества жизни этих героев, предоставляя комплексную помощь, охватывающую все аспекты их повседневной жизни.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув важность постоянной заботы о людях, отдавших свои силы и здоровье во имя Победы. Одним из ключевых направлений поддержки является забота о здоровье ветеранов. Всем им доступно санаторно-курортное лечение, а для тех, кто не может выехать на отдых, успешно функционирует программа «Санаторий на дому», реализуемая в столице уже на протяжении 19 лет.

Этот уникальный проект предусматривает шестинедельный курс оздоровления, включающий в себя тщательное медицинское обследование, занятия лечебной физкультурой, тренировку памяти и когнитивных функций под руководством квалифицированных медсестер. В течение всего курса врачи регулярно контролируют состояние здоровья ветеранов, обеспечивая индивидуальный подход и своевременную корректировку программы. Помимо медицинских процедур, выездные бригады доставляют ветеранам продуктовые наборы, состав которых учитывает их личные предпочтения и диетические потребности. В текущем году программой «Санаторий на дому» воспользовались более пяти тысяч человек, что свидетельствует о ее востребованности и эффективности.

Важно отметить, что программа не ограничивается только физическим здоровьем, она направлена на поддержание общего благополучия и активного долголетия ветеранов. Безопасность ветеранов также находится под пристальным контролем. Государство обеспечивает их мобильными телефонами с функцией «тревожной кнопки», что позволяет оперативно связаться с диспетчерской службой в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Экстренная помощь прибывает в течение нескольких минут.

Ветеранам, испытывающим трудности с самообслуживанием, предоставляются услуги профессиональных сиделок, работающих посменно и обеспечивающих полный спектр необходимого ухода: от покупки продуктов и лекарств до приготовления пищи и уборки в квартире. Для тех, кто предпочитает постоянный уход, доступны геронтологические центры, созданные с учетом потребностей пожилых людей и предлагающие условия, максимально приближенные к домашним. В этих центрах работают квалифицированные специалисты, которые не только заботятся о здоровье ветеранов, но и организуют для них разнообразные досуговые мероприятия.

Кроме того, к 9 Маю каждый ветеран получает материальную помощь в размере от 25 до 70 тысяч рублей, что является выражением признательности и уважения за их вклад в Победу. В прошлом году, к 80-летию Победы, такую помощь получили более 30 тысяч человек. В Москве проживают не только ветераны Великой Отечественной войны, но и бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников войны, все они также получают необходимую поддержку и заботу со стороны городских властей.

Общее количество получателей льгот и помощи составляет более 10 тысяч ветеранов, 2,3 тысячи бывших узников и почти 7,5 тысячи вдов. Правительство Москвы продолжает работу по совершенствованию системы поддержки ветеранов, стремясь обеспечить им достойную жизнь и окружить их заботой и вниманием





