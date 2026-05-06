Журналист Новой газеты Олег Ролдугин арестован по делу о компьютерной информации

Репортер-расследователь Олег Ролдугин, занимавшийся публикациями об окружении Рамзана Кадырова, был задержан и помещен под стражу по обвинению в неправомерном доступе к компьютерным данным.

События вокруг журналиста издания Новая газета Олега Ролдугина приобретают все более драматический оборот, привлекая внимание правозащитников и коллег по цеху. История началась 9 апреля, когда в отношении репортера были проведены жесткие процессуальные действия.

В его жилье был осуществлен обыск, в ходе которого изымались документы и техника, а сам журналист был задержан в грубой форме. Уже на следующий день, 10 апреля, суд принял решение об аресте Ролдугина сроком на один месяц, определив его статус как подозреваемого по уголовному делу. Обвинение выдвинуто по пункту «в» части 3 статьи 272.1 Уголовного кодекса РФ, которая касается неправомерного доступа к компьютерной информации, совершенного в составе группы лиц.

Эта статья предполагает серьезные санкции, что делает ситуацию вокруг журналиста крайне напряженной. Деятельность Олега Ролдугина в Новой газете была сосредоточена на наиболее сложных и опасных темах, которые зачастую оказываются под запретом или подвергаются жесткой цензуре. В частности, он занимался глубокими расследованиями, касающимися ближайшего окружения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также анализировал деятельность создателей мессенджера Max.

Подобные темы неизбежно вступают в конфликт с интересами влиятельных лиц, и многие эксперты полагают, что уголовное преследование журналиста является прямой попыткой заставить его замолчать или оказать давление на редакцию. Профессиональная работа расследователя всегда сопряжена с риском, но использование статей об информационных преступлениях для борьбы с прессой становится тревожной тенденцией в современной правоприменительной практике. В ходе судебных слушаний следствие настаивало на необходимости сохранения меры пресечения в виде содержания под стражей.

Основными аргументами обвинения стали утверждения о том, что Ролдугин совершил тяжкое преступление, имеет соучастников, с которыми может координировать действия, и, что самое важное, может попытаться скрыться от правосудия. В ответ на эти обвинения сам журналист выступил с эмоциональным обращением, указав на абсурдность версии о его возможном бегстве. Он подчеркнул, что его семейные обстоятельства делают любой побег невозможным: у него есть дети и родители-инвалиды, которые полностью зависят от него.

По мнению Ролдугина, подозрения следствия в его неблагонадежности говорят скорее о предвзятости тех, кто ведет дело, чем о его реальных намерениях. Защита журналиста также акцентировала внимание на гуманитарном аспекте дела. Адвокаты отметили, что вменяемое преступление не связано с насилием — Олег не совершал убийств, не наносил телесных повреждений и не создавал прямой физической угрозы гражданам. Более того, ситуация осложняется состоянием здоровья самого обвиняемого: у Ролдугина диагностирована серьезная травма глаз, требующая внимания и лечения.

Социальное положение семьи также стало предметом обсуждения в суде: жена журналиста не работает, и с момента его задержания семья осталась без какого-либо источника средств к существованию. Подобное давление, по мнению защиты, является чрезмерным и жестоким, особенно в контексте отсутствия доказательств того, что подозреваемый представляет реальную опасность для общества. Данный инцидент в очередной раз поднимает вопрос о границах между законным сбором информации в ходе журналистского расследования и так называемым неправомерным доступом к данным.

В эпоху цифровых технологий грань между этими понятиями часто размывается, что позволяет правоохранительным органам квалифицировать обычную работу с источниками как киберпреступление. Случай Олега Ролдугина становится знаковым для всего сообщества независимых журналистов, поскольку он демонстрирует, как технические статьи УК РФ могут быть использованы для нейтрализации неудобных репортеров. Ожидается, что дело будет продолжить привлекать внимание международных организаций, следящих за соблюдением прав человека и свободы слова в России





Олег Ролдугин Новая Газета Свобода Слова Уголовное Дело Журналистское Расследование

