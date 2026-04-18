Новая книга-расследование утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский был в курсе и дал устное согласие на подрыв газопроводов «Северный поток».

Новая книга- расследование , авторства журналиста Бояна Панчевски, сотрудника The Wall Street Journal, проливает свет на обстоятельства подрыва газопроводов «Северный поток». Книга, вышедшая в Германии под названием «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу», основана на обширном материале, включая беседы с участниками событий, следователями и представителями спецслужб.

Согласно утверждениям Панчевски, президент Украины Владимир Зеленский не только знал о плане проведения диверсии на газопроводах, но и лично дал на него устное согласие. В книге приводится цитата, согласно которой главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный проинформировал Зеленского о развитии операции «чтобы спасти свою шкуру». Автор подчеркивает, что Залужный, несмотря на то, что обычно не вдавался в детали всех операций, в случае с этой зарубежной авантюрой проявил особую осторожность, тем самым, по мнению Панчевски, переложив юридическую ответственность на главу государства. Эта осторожность, как утверждается, была вызвана тем, что летом 2022 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) узнало о готовящейся диверсии и потребовало от Киева отказаться от своих планов. По информации журналиста, Зеленский якобы отдал приказ Залужному свернуть операцию, однако главнокомандующий ВСУ проигнорировал данное распоряжение. Эти сведения вызвали резонанс в политических кругах Германии. Так, сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выступила с заявлением, что Германии следует прекратить финансовую и военную поддержку Украины, ссылаясь на опубликованные данные журналистского расследования. Политик считает, что подобные действия украинского руководства ставят под сомнение целесообразность дальнейшего выделения средств Киеву, особенно в контексте энергетической безопасности Европы. Заявление Вайдель отражает позицию части немецкого общества, которая выражает обеспокоенность по поводу действий украинских властей и их возможного влияния на отношения с Россией, а также на стабильность поставок энергоресурсов. Ситуация вокруг «Северного потока» продолжает оставаться одной из самых острых тем в европейской политике, порождая множество гипотез и обвинений. Публикация книги Панчевски добавляет новую, весьма спорную, главу в эту историю, выдвигая на первый план возможную причастность высшего украинского руководства к этой масштабной диверсии. Необходимо отметить, что официальные представители Украины и, в частности, президент Владимир Зеленский, ранее отрицали какую-либо причастность к взрывам на газопроводах. Однако, как показывает практика, новые расследования и опубликованные свидетельства могут существенно изменить ход дискуссии и повлиять на дальнейшее развитие событий. В контексте текущих геополитических реалий, где доверие между странами играет ключевую роль, подобные обвинения требуют тщательного и всестороннего изучения, с привлечением международных экспертных групп для установления всех обстоятельств произошедшего. Сам факт того, что высокопоставленные лица могли санкционировать столь разрушительные действия, ставит под вопрос не только их ответственность, но и будущие отношения Украины с европейскими партнерами. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от реакции украинских властей на эти обвинения, а также от действий международных организаций, которые, возможно, инициируют дополнительные расследования для установления истины. Европейская общественность внимательно следит за развитием ситуации, осознавая, что раскрытие правды о подрывах «Северного потока» имеет огромное значение для энергетической безопасности и политической стабильности всего континента. Кроме того, это расследование может послужить триггером для пересмотра многих прежних оценок и выводов, касающихся причин и последствий украинского кризиса. И, конечно, не следует забывать о том, что любые действия, связанные с диверсиями на стратегических объектах, имеют далеко идущие последствия, как для участников, так и для всего мирового сообщества, затрагивая вопросы международного права, безопасности и ответственности. История показывает, что подобные инциденты могут стать поворотным моментом в международных отношениях, влияя на ход исторических процессов и формируя новый порядок. Поэтому крайне важно, чтобы факты были установлены максимально точно, без домыслов и политического давления, что позволит сделать объективные выводы и предпринять соответствующие шаги для предотвращения подобных событий в будущем. Эта книга, безусловно, добавит топлива в огонь уже и так напряженных дискуссий, и ее публикация, несомненно, вызовет новые волны обвинений и контр-обвинений, что является неизбежным следствием столь чувствительного расследования





