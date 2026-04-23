Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что президент России Владимир Путин продемонстрировал уважение к спортсменам, позволив им самим решать, участвовать ли в соревнованиях в нейтральном статусе. Журова также отметила политическое давление на международные спортивные федерации и русофобские настроения, препятствующие возвращению российских спортсменов на международную арену.

Олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова высоко оценила позицию президента России Владимира Путина в отношении участия российских спорт сменов в международных соревнованиях. Журова подчеркнула, что президент продемонстрировал пример уважения к спорт сменам, предоставив им право самостоятельно решать, выступать ли в нейтральном статусе.

Она отметила, что Путин с самого начала выступал против политизации спорта и не поддался давлению с целью запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях без флага и гимна. Журова назвала президента истинным демократом, который должен служить примером для международных спортивных федераций. Журова также обратила внимание на то, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов не всегда выполняются международными федерациями из-за русофобских настроений и политического давления.

Она подчеркнула, что многие федерации не являются независимыми и принимают решения, исходя из собственных предпочтений, что является неправильным и ненормальным. Журова отметила, что некоторые представители спортивного сообщества по-прежнему стремятся отстранить российских спортсменов от соревнований, поскольку не хотят сталкиваться с сильными соперниками. В контексте возвращения российских спортсменов на международную арену, Журова и другие представители спортивного сообщества, такие как Фетис, Сорин и Багиян, высказали свои мнения о текущей ситуации.

Фетисов критически оценил действия бывшего главы МОК Томаса Баха, обвинив его в разрушении принципов олимпийского движения. Сорин прокомментировал решение спортсмена Волкова об уходе из сборной России, отметив, что оно было принято тренерским штабом. Багиян поделилась своим опытом недопуска к Паралимпиаде-2022 и рассказала о сложностях, с которыми сталкивались российские паралимпийцы, включая отказы иностранных спортсменов от совместных фотографий, объясняя это внешним давлением





sportsru / 🏆 7. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Светлана Журова Владимир Путин Российские Спортсмены Международные Соревнования МОК Политизация Спорта Демократия Русофобия

United States Latest News, United States Headlines