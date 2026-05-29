Жительница Подмосковья обманывала пенсионерок, выдавая себя за гадалку

📆5/29/2026 4:39 AM
📰РИА Новости
Женщина, выдавая себя за гадалку, обманывала запуганных порчей пенсионерок. Она проводила с ними ритуалы с газетой, яйцом и полотенцем, после чего крала у них деньги и ювелирные украшения. Общая сумма украденного составила более полумиллиона рублей.

Общая сумма украденного составила более полумиллиона рублей. В августе 2025 года 42-летняя ранее судимая за мошенничество женщина остановила на улице 60-летнюю пенсионерку и заявила, что на ней лежит порча. Она предложила снять порчу и пригласила пенсионерку в свою квартиру, где провела ритуал с яйцами и полотенцем. Затем она убедила женщину отдать все свои сбережения и золото, получив 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги.

Мошенница незаметно спрятала украденное в свою сумку, приклеила к спине пенсионерки газету и велела не снимать до утра. Через девять дней она повторила свой трюк с другой пенсионеркой, похитив у нее 370 тысяч рублей и ювелирные изделия. Пенсионерки, обнаружив на спинах вместо денег клочки газет, обратились в полицию. Общий ущерб составил более 546 тысяч рублей. Лжегадалку задержали и суд приговорил к четырем годам колонии общего режима

