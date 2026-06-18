Жительница Красноярска связала десятилетнюю девочку из-за выдуманной кражи самоката

Жительница Красноярска схватила во дворе десятилетнюю девочку и связала её из-за выдуманной кражи самоката, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. Инцидент произошёл летом 2025 года. По данным надзорного органа, школьница увидела самокат, который был оставлен без присмотра. Она попыталась узнать, кому принадлежит средство передвижения. Мальчик, находившийся рядом, ответил, что у самоката якобы нет хозяина. Девочка взяла самокат и уехала на нём во двор своего дома, оставив его там. После этого школьница продолжила игру. Спустя несколько часов мальчик заявил матери, что у него украли самокат. Женщина решила сама разыскать устройство, не дожидаясь полиции. Сын указал ей на девочку, с которой говорил во дворе. Женщина схватила школьницу и отвела её к скамейке. На месте она связала руки девочки тканевой сумкой и удерживала до прибытия сотрудников правоохранительных. При этом свидетели потребовали от женщины освободить ребёнка, но она отказалась. В какой-то момент мальчик признался, что выдумал историю о краже самоката. Против его матери возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Суд приговорил женщину к 3,5 года лишения свободы условно. Напомним, в конце марта в Омске мужчины в состоянии алкогольного опьянения избили подростка и отрезали ему волосы. Юноша гулял в компании знакомых на территории гаражного кооператива. Молодые люди начали бросать камни и попали в автомобиль, стоявший возле гаражей. Из-за этого у подростков возник конфликт с владельцем машины. Оцените материал ПроисшествияСудебный приговоруголовное делоКрасноярскпроисшествия с детьми

Жительница Красноярск а схватила во дворе десятилетнюю девочку и связала её из-за выдуманной кражи самоката, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярск ого края. Инцидент произошёл летом 2025 года.

По данным надзорного органа, школьница увидела самокат, который был оставлен без присмотра. Она попыталась узнать, кому принадлежит средство передвижения. Мальчик, находившийся рядом, ответил, что у самоката якобы нет хозяина. Девочка взяла самокат и уехала на нём во двор своего дома, оставив его там.

После этого школьница продолжила игру. Спустя несколько часов мальчик заявил матери, что у него украли самокат. Женщина решила сама разыскать устройство, не дожидаясь полиции. Сын указал ей на девочку, с которой говорил во дворе.

Женщина схватила школьницу и отвела её к скамейке. На месте она связала руки девочки тканевой сумкой и удерживала до прибытия сотрудников правоохранительных. При этом свидетели потребовали от женщины освободить ребёнка, но она отказалась. В какой-то момент мальчик признался, что выдумал историю о краже самоката.

Против его матери возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п.

«д» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Суд приговорил женщину к 3,5 года лишения свободы условно. Напомним, в конце марта в Омске мужчины в состоянии алкогольного опьянения избили подростка и отрезали ему волосы. Юноша гулял в компании знакомых на территории гаражного кооператива.

Молодые люди начали бросать камни и попали в автомобиль, стоявший возле гаражей. Из-за этого у подростков возник конфликт с владельцем машины. Оцените материал ПроисшествияСудебный приговоруголовное делоКрасноярскпроисшествия с детьм





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Красноярск Дети Кража Незаконное Лишение Свободы Одноклассники Сообщение Суд Уголовное Дело Волосы

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