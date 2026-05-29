Жительница Мытищ засняла на видео шаровую молнию - ученые комментируют редкое явление

В подмосковных Мытищах очевидица сняла на видео шаровую молнию, которая медленно летела, меняя цвета, а затем ускорилась и исчезла. Академик РАН предупреждает о начале сезона этого редкого природного явления в Москве и области.

Вечером 28 мая жительница подмосковных Мытищ заметила необычное явление в небе во время грозы. Решив снять затянутое тучами небо на камеру мобильного телефона, она вдруг увидела светящийся шар, который медленно перемещался, переливаясь разными цветами: от белого и желтого до оранжевого и зеленого.

Женщина воскликнула: 'Оно очень медленно летит. И это не самолет'. По ее словам, шар ускорился и исчез за одним из близлежащих домов. Видео было опубликовано в социальных сетях и вызвало бурное обсуждение среди пользователей, многие из которых признались, что никогда не видели подобного зрелища.

Некоторые комментаторы выразили опасение, что это могло быть связано с военными учениями или дронами, но очевидица уверенно опровергла эти версии. Ученые подтверждают, что это действительно шаровая молния - одно из самых загадочных и малоизученных природных явлений. Академик РАН Владимир Бычков ранее предупредил о начале сезона шаровых молний в Москве и Московской области.

Профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин в беседе с aif.ru отметил, что шаровая молния может принимать форму шара или эллипса, перемещаться в пространстве в течение нескольких минут, а затем бесследно исчезнуть или взорваться.

'Она, конечно, генерируется, но не очень понятно, с какой именно точки. Когда мы начинаем наблюдать, она может взорваться или исчезнуть в любой точке пространства', - пояснил ученый. По его словам, природа шаровой молнии до конца не выяснена, однако известно, что она часто появляется во время грозы и может нести опасность. Размеры шаровой молнии варьируются от нескольких сантиметров до нескольких метров, а время существования - от долей секунды до нескольких минут.

Цвет также может меняться, что зависит от состава атмосферы и условий возникновения. Эксперты напоминают о мерах предосторожности при встрече с шаровой молнией. Если вы увидели светящийся шар, ни в коем случае не приближайтесь к нему, не пытайтесь его сфотографировать с близкого расстояния и не делайте резких движений. Лучше всего медленно отойти или укрыться в помещении.

Шаровая молния может двигаться с разной скоростью и менять траекторию, иногда она проникает в дома через открытые окна или двери. В истории зафиксированы случаи, когда шаровая молния поражала людей или вызывала пожары. Поэтому специалисты советуют во время грозы закрывать окна и двери, отключать электроприборы и избегать использования мобильных телефонов. Жителям Мытищ и окрестностей стоит быть внимательными в ближайшие недели, так как сезон гроз только начинается.

Научное сообщество продолжает изучать шаровую молнию, но из-за ее неуловимости многие аспекты остаются загадкой. Существуют различные гипотезы: от электрических разрядов до плазменных образований. Некоторые исследователи предполагают, что шаровая молния может быть связана с микроволновым излучением или химическими реакциями в воздухе. Однако единой теории пока нет.

Каждое новое наблюдение, подобное тому, что произошло в Мытищах, помогает ученым собирать данные и приближаться к разгадке. Очевидцев призывают сообщать о таких явлениях в научные организации, чтобы специалисты могли проанализировать информацию. Видеозапись из Мытищ уже изучается метеорологами и физиками, которые надеются найти новые ключи к пониманию этого феномена





