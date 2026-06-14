Жительница деревни Сагутьево в Брянской области потеряла жизнь при ударе беспилотника ВСУ. Это произошло в результате атаки ВСУ на приграничные регионы России.

Жительница деревни Сагутьево в Брянской области потеряла жизнь при ударе беспилотника ВСУ . Этот инцидент стал следствием очередной атаки ВСУ на приграничные регионы России. В ответ на подобные обстрелы российская армия регулярно бьет высокоточным вооружением и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

В ходе нынешней войны между Россией и Украиной наблюдается постоянное наращивание силы и обороны с обеих сторон. Действия ВСУ и российской армии приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения и военнослужащих. Сетевое издание РИА Новости было зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с апреля 2014 года





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