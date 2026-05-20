Жительница Калининградской области боролась за справедливость, но не удалось разделить имущество с бывшим мужем

Нестандартная история: жительница Калининградской области 20 лет считала себя замужем, но при попытке развода выяснилось, что её брак был «фантомом».

Жительница Калининградской области 20 лет считала себя замужем, но при попытке развода выяснилось, что её брак был «фантомом». Суды отказали женщине в разделе имущества, так как в архивах ЗАГСа не оказалось записи о регистрации их отношений.

Как рассказывает девушка, пара расписалась в 1996 году, а через два года у них родился ребёнок. За время совместной жизни они нажили коттедж, несколько земельных участков и иномарку — всё было оформлено на супруга. Когда отношения дали трещину, женщина решила претендовать на половину нажитого, однако смогла приложить к иску лишь копию свидетельства о браке (оригинал хранился у мужа). Судья усомнился в подлинности документа и направил запрос в ЗАГС.

Оказалось, что запись акта о заключении брака отсутствует, а свидетельство с теми же серией и номером было выдано совсем другим людям. Предположительно, произошла ошибка при оформлении: чужие данные случайно скопировали или перепутали. В суде «холотяк» не растерялся и заявил, что они дейсвидно никогда не бракосочетались, и потребовал оставить всё имущество себе. Суды всех инстанций встали на его сторону.

Даже штамп в паспорте и нотариальные согласия на продажу недвижимости, где женщина фигурировала как «супруга», не помогли. Женщина вместе с адвокатом намерена продолжать борьбу за справедливость





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Фантомный Брак Не Удалось Разделить Имущество Борьбу За Справедливость

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Зарплатное неравенство сократилось в РоссииПоследние годы наблюдается постоянное снижение разрыва средних зарплат 20% наименее и 20% наиболее оплачиваемых работников.

Read more »

Ничушкин набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У него 20+20 в 38 играхВсего в 38 играх текущего чемпионата НХЛ на счету форварда «Колорадо» 40 (20+20) баллов.

Read more »

Кабмин ввел временный запрет на вывоз лома драгоценных металлов из РФОн будет действовать с 20 мая по 20 ноября 2024 года.

Read more »

В «Роскосмосе» изучают опасность неопознанных объектов вокруг спутника США. Новости. Первый канал20 октября было обнаружено около 20 неидентифицированных космических объектов.

Read more »

Ученые выяснили, что Мировой океан становится темнееЗа 20 лет более 20% Мирового океана потеряли свет.

Read more »

Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона за «ПСЖ», сегодня – 2 в первые 18 минут. У «Лиона» 5 ударов в створ с xG 0,7 в матчеГолкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил 20 голов в 20 матчах сезона.

Read more »