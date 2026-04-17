Жизнь после приговора: ВИЧ, стигма и борьба за будущее в Таджикистане

История Тахмины Хайдаровой, столкнувшейся с ВИЧ-инфекцией в традиционной семье, раскрывает системные проблемы стигматизации, дискриминации и отсутствия доступа к образованию для женщин в Таджикистане. Ее личный путь от жертвы обстоятельств к лидеру правозащитного движения демонстрирует силу человеческого духа и важность поддержки для людей, живущих с ВИЧ.

«У нас традиционная семья, идеальная, и бац — ВИЧ », — эти слова Тахмины Хайдаровой открывают драматическую историю, тесно связанную с культурными и социальными реалиями Таджикистан а. Тахмина, будучи отличницей в школе, столкнулась с жестким ограничением: в ее семье образование было привилегией исключительно для мальчиков, тогда как девочек готовили к роли будущих жен и матерей. В 20 лет родители выдали ее замуж за двоюродного брата, с которым она познакомилась лишь на самой свадьбе.

Ее муж, скрывая пагубные привычки, употреблял наркотики и, как выяснилось позже, был инфицирован ВИЧ. «У нас обычно так: мужчины женятся, а через месяц-два уезжают на заработки, через год возвращаются. Когда муж уехал в Россию, я уже была беременна. После рождения дочери он еще несколько раз приезжал к нам, так я, видимо, и получила ВИЧ», — делится Хайдарова. В тот момент она не подозревала о своем статусе и кормила ребенка грудью. Трагедия развернулась, когда ее полуторагодовалая дочь умерла. «По-любому, твой ребенок умер бы — так он сказал, не наш, а твой», — вспоминает Тахмина горькие слова бывшего мужа. Только после смерти дочери ее направили на медицинское обследование, которое выявило ВИЧ-инфекцию. «Я думала, что положительный — это хорошо. Доктор на меня смотрит и говорит: 'Это нехорошо, но мы справимся'», — вспоминает она. Муж был недоволен тем, что жена обратилась к врачу без его разрешения. Спустя месяц он вернулся из России «в плохом состоянии» и вскоре скончался. Этот случай, к сожалению, не является единичным. Эксперты отмечают значительный рост ВИЧ-инфекции среди домохозяек в регионе. Молодые мужчины из консервативных семей, отправляясь на заработки в Россию, часто сталкиваются с тяжелыми условиями труда и могут инфицироваться. Возвращаясь домой, они невольно передают вирус своим женам, что приводит к трагическим последствиям, включая заражение детей. Когда Тахмина Хайдарова осмелилась рассказать своей семье о своем ВИЧ-статусе, она столкнулась с глубочайшим отчуждением. Отец, узнав о диагнозе, полностью прекратил общение, оставив ее без какой-либо поддержки, без образования и с диагнозом, о котором она практически ничего не знала. Это отражает распространенную проблему в Таджикистане, где девочек зачастую стремятся выдать замуж сразу после школы, а женщина с диагнозом ВИЧ в подавляющем большинстве случаев становится изгоем, исключенной из общественной жизни. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS), 97% инфицированных женщин в Таджикистане скрывают свой статус. Женщинам с ВИЧ зачастую отказывают в медицинской помощи, особенно в стоматологических кабинетах, где врачи боятся заразиться. Общественное давление и страх перед стигмой вынуждают их скрывать свое заболевание, даже от близких. В подобных условиях жизненно важную роль играют организации, оказывающие поддержку. «Таджикская сеть женщин, живущих с ВИЧ», которую возглавляет Тахмина Хайдарова, стала настоящим спасением для многих. После смерти мужа, преодолев личную трагедию, Тахмина получила образование бухгалтера, а затем педагога и психолога. С 2010 года она активно занимается поддержкой других женщин с ВИЧ, помогая им справиться с трудностями. «Типичная ситуация: муж умирает от СПИДа, а женщина остается без ничего, с детьми на руках, живет у свекрови. Семья не принимает ее, выделяет ей отдельную посуду», — рассказывает она о типичных сценариях, с которыми сталкиваются женщины. Ситуация осложняется законодательством и судебной практикой. В Таджикистане существует уголовное наказание за заражение ВИЧ-инфекцией, предусматривающее до 10 лет лишения свободы. По статье 125 Уголовного кодекса РТ большинство осужденных — женщины (70%). Зачастую ВИЧ у них выявляется при обязательном тестировании во время беременности, и если вирус обнаруживается у жены, семьи начинают обвинять ее, считая виновной в заражении, даже если она получила его от мужа. Недавно Верховный суд Таджикистана постановил учитывать, что люди с ВИЧ, получающие терапию и имеющие неопределяемую вирусную нагрузку, не могут передавать вирус. Это важный шаг в сторону декриминализации, однако на практике суды продолжают выносить обвинительные приговоры. Деятельность Тахмины Хайдаровой и подобных ей активистов сталкивается с серьезными финансовыми трудностями. Значительная часть мер по борьбе с ВИЧ/СПИДом в Таджикистане зависит от международных доноров, таких как UNAIDS. Сокращение финансирования ставит под угрозу дальнейшую помощь, включая оплату консультаций врачей, организацию мероприятий и поддержку программ по трудоустройству. «Людям с ВИЧ в Таджикистане очень трудно найти работу, создать семью, а многие мечтают об этом. И сложно, когда они обращаются ко мне, а я уже не всегда могу помочь», — признается Тахмина. Несмотря на все трудности, она не сдается, продолжая искать финансирование и поддержку. Ее личная история свидетельствует о силе духа: Тахмина вышла замуж за любимого человека, родила двух здоровых детей. Даже ее отец, спустя годы, восстановил с ней отношения и начал говорить о важности образования для девочек на собраниях в кишлаках и мечетях. История Тахмины Хайдаровой — это не только рассказ о ВИЧ, но и о борьбе за права женщин, за доступ к образованию, за преодоление стигмы и за право на достойную жизнь в условиях сложной социальной и культурной среды





