Жестокое обращение с животными в нелегальных питомниках: «собачьи концлагеря» в России

📆5/6/2026 9:34 AM
В России продолжают выявлять случаи жестокого обращения с животными в нелегальных питомниках. В квартирах и частных домах заводчики содержат десятки собак в ужасающих условиях, что приводит к гибели животных и жалобам соседей.

В России продолжают выявлять случаи жестокого обращения с животными в нелегальных питомниках. Один из самых шокирующих примеров — так называемый «собачий концлагерь» в квартире бывшей заводчицы Ольги Аравиной.

В ее доме содержатся десятки лабрадоров в ужасающих условиях: невыносимая вонь, непрекращающийся лай и полная антисанитария. Трупы погибших от голода собак заводчица закапывает под окнами или выбрасывает в мусорные контейнеры. Жалобы в полицию и местную администрацию остаются без ответа. Еще один подобный случай произошел в Челябинской области, где женщина на протяжении нескольких лет содержала более 30 собак различных пород — борзых, мопсов, шпицев и шарпеев — для размножения и продажи.

Животные не выходили на улицу, их морили голодом и лишали воды. Трупы погибших питомцев она складывала в гараже. В Петербурге семейная пара организовала нелегальный питомник в квартире, где держали около 10 взрослых собак и множество щенков. За ними никто не ухаживал, и соседи подали в суд.

Суд постановил, что в одной квартире можно содержать не более двух собак. Истощенных животных забрали волонтеры. Проблема нелегальных питомников в России стоит остро. Часто у заводчиков собаки страдают врожденными аномалиями и патологиями из-за близкородственного скрещивания.

В Госдуме предлагают ввести реестр заводчиков, чтобы навести порядок, но инициатива пока не принята

