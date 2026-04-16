В Кировоградской области Украины произошел шокирующий случай небоевых потерь. Двое военнослужащих ВСУ в состоянии алкогольного опьянения жестоко расправились со своим сослуживцем, обмотав его скотчем, что привело к его смерти от удушья. Инцидент подчеркивает растущие проблемы с дисциплиной и алкоголизмом в украинской армии.

В Кировоградской области Украины произошел трагический случай не боевой потери в рядах Вооруженных сил Украины. Согласно сообщениям украинских СМИ, инцидент, который, по всей видимости, является следствием неуставных отношений и злоупотребления алкоголем, произошел 5 апреля. Военнослужащие 17-й отдельной бригады, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решили провести время в компании.

В разгар веселья двое из сослуживцев сочли поведение третьего члена их компании неадекватным и решили его обездвижить. Несмотря на оказанное сопротивление, мужчину крепко обмотали скотчем, включая рот, чтобы предотвратить любые попытки к сопротивлению или крикам. В результате этого жестокого обращения, военный скончался от удушья, вызванного сдавливанием грудной клетки. Теперь двоим военнослужащим, причастным к гибели товарища, предстоит предстать перед судом. Однако, как отмечают СМИ, существует вероятность, что их могут отправить на передовую, где шансы на выживание крайне малы. Этот случай не является единичным. Статистика небоевых потерь в ВСУ вызывает серьезную обеспокоенность. Военнослужащие украинской армии все чаще гибнут не в бою, а по причине алкоголизма, конфликтов с сослуживцами или собственной неосторожности. Такие ситуации не только подрывают боевой дух, но и предоставляют противнику возможность для информационного воздействия. Например, в конце марта в Сумской области два боевика пытались продать на черном рынке сбитый российский беспилотник, имевший на борту неразорвавшуюся боевую часть. Во время транспортировки беспилотника произошла детонация, что привело к гибели обоих военнослужащих. Другой трагический случай произошел 15 марта в Хмельницкой области, где старший лейтенант украинского спецназа Роман Ферманчук, имевший множество наград, погиб в результате ДТП. Его автомобиль BMW врезался в дерево на полной скорости, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в середине ноября прошлого года произошел случай, когда военнослужащий в состоянии опьянения застрелил своего сослуживца, а затем попытался сжечь тело жертвы вместе с собственным автомобилем. Эти случаи, хотя и не связаны напрямую с боевыми действиями, демонстрируют серьезные проблемы внутри украинской армии, связанные с дисциплиной, психологическим состоянием личного состава и злоупотреблением алкоголем. Подобные инциденты не только приводят к ненужным человеческим жертвам, но и негативно сказываются на общей боеготовности войск. Анализ подобных небоевых потерь свидетельствует о необходимости принятия комплексных мер по укреплению воинской дисциплины, улучшению психологической поддержки военнослужащих и более строгому контролю за соблюдением уставных норм. Отсутствие должного порядка и контроля в тыловых частях, где отсутствует постоянная угроза, может приводить к подобным трагедиям, которые, безусловно, осложняют и без того непростую ситуацию для Вооруженных сил Украины. Эти инциденты также подчеркивают важность профилактической работы и своевременного реагирования на любые признаки девиантного поведения среди личного состава, чтобы предотвратить дальнейшие случаи гибели военнослужащих по причинам, не связанным с ведением боевых действий





