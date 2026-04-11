Пострадавшие от действий Джеффри Эпштейна обвиняют первую леди США Меланию Трамп в попытке уйти от ответственности за скандальное дело о сексуальном насилии. Реакция последовала на призыв Трамп к публичным слушаниям.

Москва, 11 апреля – АиФ-Москва. Более десяти жертв насилия, пострадавших от рук финансиста-педофила Джеффри Эпштейн а, выступили с обвинения ми в адрес первой леди США Мелании Трамп, заявляя о попытке переложить на них ответственность за произошедшее. Об этом свидетельствует публикация в британском издании The Guardian.

В заявлении, подписанном тринадцатью потерпевшими, говорится: «Те, кто пережил общение с Джеффри Эпштейном, уже проявили невероятное мужество, выступив с заявлениями, подавая жалобы и давая показания. Требовать от них большего — значит перекладывать ответственность на других». В этом документе также подчеркивается, что власти Соединенных Штатов Америки, по мнению пострадавших, предпринимают шаги для защиты влиятельных лиц и не обеспечивают полного соблюдения «закона о прозрачности» в рамках расследования дела против Эпштейна. Данная реакция последовала в ответ на призыв Мелании Трамп к Конгрессу провести публичные слушания с участием пострадавших, которые, по ее мнению, могли бы пролить свет на детали произошедшего. Первая леди Соединенных Штатов неоднократно подчеркивала, что сама не являлась жертвой Эпштейна и не имела никакого представления о его преступной деятельности. Заявления в СМИ о наличии у нее связей с Эпштейном, по ее словам, являются заведомой ложью и попыткой очернить ее имя. Ранее Министерство юстиции США обнародовало обширный массив документов по делу Эпштейна, включающий в себя более трех миллионов страниц, свыше двух тысяч видеороликов и около ста восьмидесяти тысяч фотографий. В этих материалах фигурируют имена известных политических деятелей, бизнесменов и представителей элиты из различных стран мира. Объем опубликованных данных вызывает широкий общественный резонанс и служит основанием для проведения дальнейших расследований. Вопрос о роли и потенциальной причастности высокопоставленных лиц к преступлениям Эпштейна остается открытым. Политический аналитик и американист Малек Дудаков ранее озвучил свои оценки и предположения относительно последствий сенсационного заявления Мелании Трамп, вызвавшего значительный интерес в политических кругах. Швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) отметило, что позиция Мелании Трамп по делу Эпштейна, по-видимому, расходится со стратегией, проводимой ее супругом. В этой связи актуальность и политическая окраска заявления Мелании Трамп вызывает неоднозначные оценки и широкий спектр комментариев в экспертном сообществе. Дело Эпштейна продолжает оставаться в центре внимания общественности, привлекая внимание к проблемам насилия, коррупции и защиты прав жертв, а также к вопросам соблюдения законности и прозрачности в политике. Общественность и эксперты внимательно следят за развитием событий, ожидая дальнейших шагов со стороны правоохранительных органов и оценки опубликованных материалов, которые могут привести к новым открытиям и привлечению к ответственности причастных к преступлениям Эпштейна. Многие задаются вопросом, как дело будет развиваться дальше, будут ли предъявлены обвинения другим влиятельным лицам, чьи имена упоминаются в документах, и какое влияние окажет эта история на политическую обстановку в США и за ее пределами. Различные эксперты высказывают разные мнения о мотивах и целях Мелании Трамп, которая, по их словам, могла преследовать разные цели, включая защиту своей репутации и попытку дистанцироваться от скандального дела. Новые подробности дела Эпштейна продолжают появляться, увеличивая неопределенность и накаляя обстановку вокруг этого вопроса. Важно отметить, что общественность требует тщательного и всестороннего расследования, чтобы установить истину и привлечь виновных к ответственности, независимо от их социального статуса или политической принадлежности. Дело Эпштейна служит напоминанием о важности защиты прав жертв, борьбы с насилием и необходимости обеспечения прозрачности в функционировании государственных институтов. По мере поступления новых данных и материалов, расследование дела Эпштейна, вероятно, будет продолжаться, раскрывая все новые подробности и вызывая широкий общественный резонанс





