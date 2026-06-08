Женская практичность: почему дизайнер советует искать вещи в мужском отделе

Дизайнер Alevtini Олеся Алевтини объяснила, почему мужская одежда и аксессуары часто оказываются практичнее женских летних вещей. В её материале рассматриваются конкретные категории: футболки, бермуды, пиджаки, рубашки, ремни, сумки и галстуки. Эксперт раскрывает преимущества тканей, кроя и ценообразования, а также прогнозирует тренды на лето 2026 года.

Женская летняя одежда часто не оправдывает ожиданий в плане практичности. Тонкие материалы просвечивают, карманы недостаточно вместительны, а изделия быстро теряют форму после нескольких стирок. В связи с этим может быть целесообразно обратиться к мужскому ассортименту, где нередко удаётся обнаружить более прочные и функциональные вещи по сопоставимой или даже меньшей цене.

Об этом в интервью Life.ru рассказала дизайнер, основательница бренда высокой моды Alevtini Олеся Алевтини. Эксперт отмечает, что женские футболки обычно шьют из тонкого, почти прозрачного хлопка, который на солнце просвечивает, требуя под选择合适的 нижний слой. Мужские аналоги производят из более плотной, но при этом дышащей ткани, что позволяет носить белые модели без опасений.

Кроме того, цена часто оказывается ниже: за тот же качественный хлопок female-покупательница платит меньше, поскольку мужские вещи не облагаются так называемым "розовым налогом" - дополнительной наценкой за брендирование женских товаров. Среди наиболее удачных приобретений дизайнер выделяет мужские бермуды. Они характеризуются глубокими карманами, комфортной длиной и плотной тканью. Такие шорты легко комбинировать с футболками и кроссовками, создавая универсальный образ для прогулок и офисов с нестрогим дресс-кодом.

Не менее перспективны мужские пиджаки. Их часто шьют из лёгких летних материалов - льна, хлопка или тонкой шерсти. При этом у них более чёткий крой, полноценные карманы и лучше сохраняемая форма. При выборе модели на один-два размера больше можно получить актуальный образ в стиле оверсайз.

Отдельного внимания заслуживают мужские рубашки. В отличие от многих женских аналогов, они редко перегружены декоративными элементами и обычно изготовлены из более плотных тканей. Их можно носить как самостоятельно, так и поверх майки или футболки. Полезно также присмотреться к аксессуарам.

Мужские ремни зачастую производят из более прочной кожи и оснащают надёжной фурнитурой. Наиболее универсальны чёрные, коричневые и тёмно-синие варианты. Сумки-шоперы из мужских коллекций отличаются вместительностью, прочностью и длинными ручками. Помимо классических чёрных и серых оттенков встречаются песочные, оливковые, бордовые и другие спокойные цвета.

Ещё один неожиданный вариант - галстук. По словам Алевтини, сегодня этот аксессуар всё чаще становится частью женского гардероба. Его можно сочетать не только с рубашками, но и с футболками или даже шортами для создания более смелого образа. Согласно наблюдениям дизайнера, одним из заметных трендов лета 2026 года становится отход от строгого минимализма в пользу более выразительных образов, где практичные мужские вещи служат основой для стильных и индивидуальных комплектов





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