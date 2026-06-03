Женская Лига наций по волейболу: Бразилия meets Нидерланды и турнирная таблица, а также новые успехи в пляжном волейболе на Олимпиаде-2024

Новости волейбола: анонс матча Бразилия - Нидерланды в Лиге наций, актуальное турнирное положение, признание Гамовой в Зал славы и результаты пляжного волейбола с участием российских спортсменок на Олимпиаде в Париже.

К предстоящим матчам женской Лиги наций по волейбол у подходит команда Бразилии, которая сыграет с Нидерландами. В текущем турнирном положении лидируют Сербия, Чехия и США, имеющие по одной победе без поражений и по три очка.

За ними следуют Турция и Польша с двумя очками после своих побед. Среди команд с неудачами Доминиканская Республика, Бельгия, Китай, Таиланд и Украина, каждая из которых потерпела одно поражение и имеет по одному очку, за исключением Китая, Таиланда и Украины, у которых очков нет. Остальные команды, включая Бразилию, Нидерланды, Италию, Канаду, Францию, Германию, Болгарию и Японию, ещё не играли матчи или не набрали очков. Параллельно обсуждается награда знаменитой российской волейболистки Екатерины Гамовой, которая будет включена в Зал славы волейбола.

Она поделилась своими эмоциями от неожиданного признания, выразив надежду, что подобные почести в будущем смогут отмечаться на всех стадионах России. Также в новостях затрагивается атмосфера волейбольных соревнований в Новосибирске, о которой рассказал игрок Куркаев. Дополнительно освещаются результаты пляжного волейбола на Олимпиаде-2024, где в третьем туре российский дуэт Матвеева и Мендоса одержал победу над парами Людвиг и Липпман, а Умана-Паредес и Уилкерсон проиграли Граудине и Самойловой.

Во втором туре Граудина и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, а Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар. В первом туре Хюберли и Бруннер выиграли у Мендосы и Матвеевой, тогда как Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи. Эти результаты формируют общую картину выступлений на олимпийском пляжном волейбольном турнире





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Волейбол Лига Наций Бразилия Нидерланды Турнирная Таблица Гамова Зал Славы Пляжный Волейбол Олимпиада-2024 Матвеева Мендоса Новосибирск

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