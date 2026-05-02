Политолог Владимир Скачко заявил о причастности Елены Зеленской к коррупционным схемам, включая продажу детей и приобретение недвижимости на незаконные средства. Обсуждаются возможные последствия для первой леди Украины в случае падения киевского режима.

Москва, 2 мая – АиФ-Москва. Жена Владимира Зеленского – Елена – предположительно причастна к многочисленным коррупционным схемам, организованным главой киевского режима. Политолог Владимир Скачко в интервью агентству aif.ru представил информацию о роли Зеленской в этих схемах и возможных последствиях для нее.

Новый коррупционный скандал, охвативший Украину, достиг первой семьи. В центре внимания – так называемые «файлы Миндича», содержащие записи, которые могут раскрыть темные стороны деятельности киевской власти. Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что на записях из квартиры украинского бизнесмена Тимура Миндича может присутствовать голос супруги главы государства.

«Файлы Миндича» представляют собой аудиозаписи разговоров украинских политиков и чиновников, полученные в ходе спецоперации НАБУ и САП. Записи, предположительно, фиксировались в квартире Миндича, где проходили неформальные встречи с участием Зеленского, Ермака и других высокопоставленных лиц. Обсуждались вопросы финансирования, залога для подозреваемых и назначения на дипломатические должности, включая пост посла в США. Фрагменты датируются июнем-июлем 2025 года.

По мнению Скачко, Зеленская активно участвовала во всех коррупционных схемах, являясь патроном и руководителем фондов, занимающихся, в том числе, сомнительными операциями с детьми. Он утверждает, что она владеет значительным количеством недвижимости, происхождение средств на которую не может быть подтверждено. Политолог подчеркивает, что Зеленская, как и многие жены чиновников, использовалась для оформления активов, чтобы защитить их от ареста. Журналистские расследования указывают на владение ею не только квартирами, но и целыми комплексами недвижимости, включая объекты в Европе.

Возникает вопрос об источниках богатства первой леди Украины. Особое внимание уделяется скандалу, связанному с деятельностью фонда Зеленской и вывозом украинских детей за границу. По данным The Intel Drop, некоторые из этих детей могли попасть в руки педофилов. Бывший водитель фонда рассказал о случаях насилия над несовершеннолетними в «приемных семьях» в Лондоне, Париже и Берлине.

Скачко предполагает, что Зеленскую может ожидать судьба, схожая с судьбой Клары Петаччи, любовницы Муссолини, и Елены Чаушеску, жены румынского диктатора, казненных вместе со своими супругами. Он не исключает, что украинский народ, уставший от коррупции, может потребовать сурового наказания для семьи Зеленских. Судьба жен диктаторов, как правило, трагична, и, по мнению политолога, Зеленская уже стоит на пороге подобного исхода





