Железняков ответил Рудковской: у Плющенко нет тренерских успехов

Хореограф Александр Железняков раскритиковал Яну Рудковскую и школу 'Ангелы Плющенко', заявив об отсутствии тренерских достижений у Евгения Плющенко и коммерческой направленности его клуба.

Хореограф Александр Железняков резко высказался в адрес Яны Рудковской, супруги двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко . Поводом стало интервью тренера Этери Тутберидзе , в котором она упомянула Рудковскую и Плющенко .

В ответ Рудковская пригрозила обнародовать компрометирующие материалы на Тутберидзе, заявив: 'Если вы еще раз тронете мою семью, все ваши скелеты, коих у вас очень много, посыпятся из всех ваших шкафов'. Железняков, комментируя эту ситуацию, заявил, что Рудковской следовало бы сосредоточиться на достижениях Плющенко как тренера, а не как спортсмена.

'Пусть она лучше скажет, что Женя Плющенко сделал в качестве тренера, а не спортсмена. Дело в том, что каких-то успехов у него нет, а она всех уже задолбала. У нее одна цель - бизнес. Рудковская хочет деньги зарабатывать.

Именно поэтому она позволяет себе говорить такое про Этери Георгиевну' - подчеркнул хореограф. Железняков также раскритиковал школу фигурного катания 'Ангелы Плющенко', назвав ее сугубо коммерческим проектом. По его словам, многие родители, которые приводят своих детей к нему на занятия, жалуются на низкий уровень подготовки в школе Плющенко.

'Очень многие родители, которые приводят ко мне детей, говорят, что в школе Плющенко все на порядок хуже. Дети, пришедшие оттуда, в плане танцев не умеют ничего. Все там завязано исключительно на деньгах' - отметил он. Железняков добавил, что Рудковская использует угрозы для привлечения внимания к своему бизнесу, а не для защиты семьи.

В ответ на критику Яна Рудковская заявила, что ее муж не обращает внимания на Тутберидзе и не воюет с женщинами, но ее самой утомили высказывания заслуженного тренера. Она подчеркнула, что клуб Плющенко конкурирует со штабом Тутберидзе на крупных стартах и уже имеет победы.

'Мой муж на всех крупных стартах конкурирует со штабом Тутберидзе не только в юниорах, но и во взрослых. Победы нашего клуба были, есть и будут' - заявила Рудковская. Тем не менее, Железняков убежден, что реальных тренерских успехов у Плющенко нет, и вся его деятельность направлена исключительно на извлечение прибыли. Конфликт между двумя лагерями продолжает набирать обороты, привлекая внимание всей фигурнокатательной общественности





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