Жаркое на балконе влетит в копеечку: узнайте о новых штрафах за шашлыки

Социолог Дмитрий Алексеев рассказал aif.ru о штрафах за приготовление шашлыка на балконах и во дворах многоквартирных домов, а также о правилах пожарной безопасности на дачных участках.

Москва, 18 апреля - АиФ-Москва. Приготовление шашлык а на балконе или во дворе многоквартирного дома теперь будет стоить нарушителям до 20 тысяч рублей. Об этом aif.ru сообщил социолог Дмитрий Алексеев, подчеркнув, что в России действуют строгие ограничения на использование открытого огня в жилых зонах. Разведение огня, в том числе с помощью мангалов и жаровен, во дворах многоэтажек и на балконах квалифицируется как административное правонарушение по статье 20.4 КоАП РФ.

Граждане за подобные действия могут быть оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, если на территории установлен особый противопожарный режим, размер штрафа может увеличиться до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц санкции еще более суровы и могут достигать 400 тысяч рублей. Социолог также обратил внимание на то, что последствия могут быть гораздо серьезнее, если в результате неосторожного использования мангала на балконе или во дворе возникнет пожар, нанесший ущерб имуществу или здоровью людей. В таких случаях нарушители могут столкнуться с уголовной ответственностью по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ. В то же время, на дачных и приусадебных участках приготовление шашлыков по-прежнему разрешено, но с обязательным соблюдением правил пожарной безопасности. Главное условие — мангал или жаровню необходимо располагать на безопасном расстоянии не менее 5 метров от любых построек. Кроме того, территория вокруг места приготовления пищи, в радиусе 2 метров, должна быть тщательно очищена от сухой травы, веток и других легковоспламеняющихся материалов. Неотъемлемым требованием является наличие поблизости средств для тушения пожара: это может быть вода, огнетушитель, песок или лопата. Разводить открытый огонь, например, костер, разрешено только в специально оборудованной яме, глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром до 1 метра, при этом расстояние до зданий должно быть не менее 15 метров. Важно помнить, что в период действия особого противопожарного режима любое разведение открытого огня, включая использование мангалов, категорически запрещено. Существуют и другие ограничения: нельзя жарить шашлыки при сильном ветре (скорость ветра более 5 м/с для открытого огня и более 10 м/с для мангала с крышкой), под кронами деревьев, на торфяных почвах и в других местах, где существует повышенный риск возгорания. Несоблюдение этих правил в обычное время влечет за собой штрафы от 5 до 15 тысяч рублей. В период особого противопожарного режима эта сумма возрастает до 10-20 тысяч рублей. Если же в результате нарушения правил нанесен ущерб, сумма штрафа может увеличиться до 50 тысяч рублей, а при наличии серьезных последствий возможна и уголовная ответственность. Эти меры направлены на минимизацию рисков возникновения пожаров, которые могут иметь разрушительные последствия для жилых домов и окружающей природы, особенно в теплое время года, когда возрастает популярность отдыха на природе и приготовления пищи на открытом огне. Социологические исследования показывают, что большинство граждан осознают опасность неосторожного обращения с огнем, однако не все знают о конкретных нормах и штрафах, что делает информирование населения о правилах пожарной безопасности особенно актуальным. Акцент делается на профилактику, а не только на карательные меры. Открытие сезона шашлыков каждый год сопровождается напоминаниями о мерах предосторожности, однако статистика пожаров, связанных с неосторожным использованием огня, остается тревожной. Поэтому важно не только знать правила, но и неукоснительно их соблюдать, заботясь о собственной безопасности и безопасности окружающих. Особое внимание уделяется информированию жителей многоквартирных домов, где возможности для безопасного приготовления шашлыка крайне ограничены. Необходимо искать альтернативные, более безопасные способы организации пикников, не подвергая риску себя и своих соседей





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Шашлык Штрафы Пожарная Безопасность Открытый Огонь Правила

United States Latest News, United States Headlines

