Ефимова о нежелании тренироваться: "Я устала от всего этого мира"

Екатерина Ефимова, шестикратная чемпионка мира по плаванию на 50 м брассом, поделилась своими эмоциями и мотивацией перед чемпионатом Европы. Она призналась, что отобралась на турнир из-за отсутствия сил тренироваться и мечтает о спокойном отдыхе.

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира высказалась о том, что отобралась на чемпионат Европы на дистанции 50 м брассом . Ефимова стала второй на чемпионате России в Казани.

"Отобралась на Европу, но сил у меня тренироваться пока нет. Меня в этом мире уже ничего не интересует, хочется отдыха и покоя. Перетренировалась, загнала себя. Нельзя мне столько тренироваться, только уже когда всё отпустила, послала куда подальше, поплыла.

Надо искать позитив, работать на лайте. Не помню, когда последний раз выигрывала чемпионат России, так и не выиграла сейчас. Была близка. Ехала на этот чемпионат как на последний, настроения не было никакого.

Были некоторые ситуации… Мне 34 года, пережить это тяжело. Естественно, становлюсь более эмоциональной. Раньше конфликты никак на мне не отражались, сейчас принимаю всё близко к себе. Иногда меня вообще не касается, но принимаю близко к сердцу, на свой счёт.

И в результате не хочется тренироваться совсем", – передаёт слова Ефимовой корреспондент "Чемпионата" Рустам Имамов





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Екатерина Ефимова Чемпионат Европы 50 М Брассом Тренироваться Отсутствие Сил Пока Нет Пока Не Пока Всё Отпустила Пока Не Послала Куда Подальше Пока Не Поплыла Пока Не Выиграла Пока Не Была Близка Пока Не Ехала На Этот Чемпионат Как На Последн Пока Не Было Настроения Никакого Пока Не Было Некоторых Ситуаций Пока Не Принимала Всё Близко К Себе Пока Не Принимала Близко К Сердцу Пока Не Хотела Тренироваться Совсем Пока Не Была Эмоциональной Пока Не Конфликты Никак На Ней Не Отражались Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Пережила Это Тяжело Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более Эмоциональной Пока Не Стала Более

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